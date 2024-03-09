Україна змогла перехопити ініціативу в Чорному морі, — ВМС

Україна перехопила ініціативу у Чорному морі та диктує свої умови, повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Україна встановлює свої умови ведення бойових дій у Чорному морі. Проте ворог адаптується до нових викликів та реагує на них, повідомив на речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі Еспресо.

"Сьогодні досить складно прогнозувати, що нас очікує в поточному році. Оскільки не слід списувати з рахунків наявний корабельний склад ворожого Чорноморського флоту. Ворог адаптується до нових викликів й реагує на них. Відповідно планувати нові операції зі знищення ворожого флоту нам доводиться планувати більш детально та злагоджено", - пояснив Плетенчук.

За словами речника ВМС ЗСУ, сьогодні Україна змогла перехопити ініціативу в Чорному морі.

"Загалом, можемо говорити про позитивну тенденцію наших дій у Чорному морі. Зокрема, можна констатувати, що ініціатива сьогодні на нашому боці. У цій справі ініціатива багато важить, оскільки зʼявляється можливість навʼязувати свої умови ведення бойових дій. Станом на зараз у нас це виходить, але ми маємо працювати й надалі. Оскільки, за словами командувача ВМС ЗСУ, кожне судно під військовим прапором у Чорному морі для нас є законною ціллю", - додав Плетенчук.

Як ми писали, у ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України атакував патрульний корабель Чорноморського флоту рф "Сергій Котов".

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