Насуваються холод і мокрий сніг: в Україні різко зміниться погода

Наступного тижня в Україні побільшає опадів.

У неділю, 10 березня, в Україні буде суха погода з підвищеним атмосферним тиском, але вже наступного тижня зміняться погодні умови. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Завтра очікується до +5+10, в західній частині та на Вінниччині до +7+14 градусів, хіба що на сході ще втримається холодна погода з температурою повітря +2+4 градуси.

У Києві опадів не очікується, передбачається +5+8 градусів.

Наступного тижня побільшає опадів, а оскільки температура повітря залишатиметься переважно низькою, то й дощ переходитиме подекуди в мокрий сніг, додала вона.

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