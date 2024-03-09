Надвигаются холод и мокрый снег: в Украине резко изменится погода

На следующей неделе в Украине будет больше осадков.

В воскресенье, 10 марта, в Украине будет сухая погода с повышенным атмосферным давлением, но на следующей неделе изменятся погодные условия. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Завтра ожидается до +5+10, в западной части и Винницкой области до +7+14 градусов, разве что на востоке еще удержится холодная погода с температурой воздуха +2+4 градуса.

В Киеве осадков не ожидается, прогнозируется +5+8 градусов.

На следующей неделе станет больше осадков, а поскольку температура воздуха будет оставаться преимущественно низкой, то и дождь будет переходить кое-где в мокрый снег, добавила она.

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