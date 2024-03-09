Объявлены лауреаты Шевченковской премии 2024 года: полный перечень

9 марта объявили победителей Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за 2024 год.

В субботу, 9 марта, Президент Владимир Зеленский своим указом утвердил список лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2024 году. Об этом стало известно из опубликованного на сайте Офиса Президента указа №143/2024.

Лауреаты Шевченковской премии 2024 года:

Литература – Дмитрий Лазуткин за книгу стихов Закладка и Ярина Черногуз за книгу стихов [dasein: оборона присутствия].

Публицистика, журналистика – Евгений Малолетка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко за журналистские материалы об осаде Мариуполя, в том числе фильм 20 дней в Мариуполе.

Музыкальное искусство – Джамала за альбом Qirim и композитор Кармелла Цепколенко.

Театральное искусство – Иван Уровский, Татьяна Овсийчук, Сусанна Карпенко за спектакль "Конотопская ведьма".

Визуальные искусства – Андрей Ермоленко за серию работ Ukrainian resistance/Украинское сопротивление.

В этом году не определили лауреатов в двух номинациях: "литературоведение и искусствоведение" и "киноискусство".

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