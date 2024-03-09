Оголошено лауреатів Шевченківської премії 2024 року: повний перелік

9 березня оголосили переможців Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2024 рік.

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У суботу, 9 березня, Президент Володимир Зеленський своїм указом затвердив перелік лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року. Про стало відомо з опублікованого на сайті Офісу Президента указу №143/2024.

Лауреати Шевченківської премії 2024:

Література - Дмитро Лазуткін за книгу поезій Закладка та Ярина Чорногуз за книгу поезії [dasein: оборона присутності].

Публіцистика, журналістика - Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко за журналістські матеріали про облогу Маріуполя, зокрема фільм 20 днів у Маріуполі.

Музичне мистецтво - Джамала за альбом Qirim та композиторка Кармелла Цепколенко.

Театральне мистецтво - Іван Уривський, Тетяна Овсійчук, Сусанна Карпенко за виставу Конотопська відьма.

Візуальні мистецтва - Андрій Єрмоленко за серію робіт Ukrainian resistance/Український опір.

Цьогоріч не визначили лауреатів у двох номінаціях: "літературознавство і мистецтвознавство" та "кіномистецтво".

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