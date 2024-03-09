У Києві сталася смертельна пожежа

Під час пожежі у відселеній будівлі загинула людина.

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У п’ятницю, 8 березня, у Шевченківському районі Києва сталася пожежа. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у столиці.

Загоряння сталося у двоповерховій відселеній будівлі на вулиці Студентській.

Рятувальники ліквідували пожежу о 23:46. Під час ліквідації пожежі на першому поверсі було виявлено тіло людини.

Обставини трагічного випадку та причини пожежі будуть встановлювати правоохоронці.

Раніше ми писали, що у Києві спалахнула масштабна пожежа на території екопарку «Осокорки».

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