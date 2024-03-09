Кинув гранату під авто військовослужбовиці: на Харківщині затримано зловмисника

Чоловік через довгі неприязні стосунки з жінкою вирішив їй «помститись».

У Харківській області правоохоронці затримали та повідомили про підозру 25-річному чоловіку, який 7 березня у селищі Мала Рогань кинув осколкову гранату під автомобіль.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, машина належить українській військовослужбовиці, яка є мешканкою цього селища.

У відомстві зазначають що через довгі неприязні стосунки він вирішив їй «помститись», кинувши гранату під автомобіль.

У результаті вибуху транспортний засіб було пошкоджено.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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