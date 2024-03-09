Бросил гранату под авто военнослужащий: на Харьковщине задержан злоумышленник

Мужчина из-за долгих неприязненных отношений с женщиной решил ей «отомстить».

В Харьковской области правоохранители задержали и сообщили о подозрении 25-летнему мужчине, который 7 марта в поселке Малая Рогань бросил осколочную гранату под автомобиль.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, машина принадлежит украинской военнослужащей, являющейся жительницей этого поселка.

В ведомстве отмечают, что из-за долгих неприязненных отношений он решил ей «отомстить», бросив гранату под автомобиль.

В результате взрыва транспортное средство было повреждено.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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