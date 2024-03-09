В Минсоцполитики объяснили, почему пенсии проиндексировали на 8%, хотя обещали на 13%

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Депутаты предлагают не вводить военный учет мужчин, выехавших за границу, и разрешить свободный выезд тем, кто постоянно проживает или учится за границей

Народные депутаты предлагают предусмотреть изменениями в законе о мобилизации запрет на ограничение выезда граждан, которые на законных основаниях проживают или учатся в вузах за границей.

Утраченные материалы уголовного производства подлежат восстановлению также по собственной инициативе суда, а их отсутствие не является основанием для возврата жалобы – Верховный Суд

Суд апелляционной инстанции указав в постановлении о том, что суд первой инстанции лишен возможности самостоятельно восстанавливать материалы утраченного судебного производства, не учел требования уголовного процессуального закона о порядке возобновления материалов утраченного уголовного производства в условиях военного положения.

Если обличитель имел судимости и сотрудничали с органами расследования в других уголовных производствах, это еще не свидетельствует о наличии провокации – Верховный Суд

Наличие у лица судимостей, а также его сотрудничество с органами расследования в других уголовных производствах сами по себе не свидетельствуют о наличии провокации – Верховный Суд.

Всегда есть законный путь обжалования – Верховный Суд отменил оправдательный приговор адвокату, который пытался вернуть автомобиль и дал взятку

Верховный Суд указал, что адвокат воспользовался возможностью подать следователю ходатайство о возвращении автомобиля, а после отказа в его удовлетворении – жалобу к следственному судье на бездействие следователя, и хотя судья отказал, однако это не препятствовало дальнейшим правовым действиям.

Предложение дачи взятки может выражаться не только в конкретной сумме денег или четко определенном имуществе – КУС ВС

То обстоятельство, что стоимость не была окончательно определена на момент предложения взятки и зависела от установления качества янтаря, не изменяет характер такого предложения и не свидетельствует о неясности обвинения.

  1. В Украине

В Минсоцполитики объяснили, почему пенсии проиндексировали на 8%, хотя обещали на 13%

22:29, 9 марта 2024
Украинцам объяснили вопрос показателя повышения пенсий в марте.
В Минсоцполитики объяснили, почему пенсии проиндексировали на 8%, хотя обещали на 13%
Фото: 24tv.ua
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В Министерстве социальной политики объяснили гражданам, почему пенсии проиндексировали с марта на 8%, хотя раньше была информация о 13%. Ответ на этот вопрос был обнародован в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что размер индексации рассчитывается по определенной законодательством формуле, при этом учитывают два показателя: инфляция за предыдущий год; рост средней заработной платы за прошедшие три года.

Ведомство указывает, что в августе 2023 года, когда велась работа над госбюджетом на 2024 год, учли прогнозный показатель инфляции – 14,7%, однако по результатам года экономика продемонстрировала лучшие показатели, так что темпы инфляции существенно уменьшились.

«Итак индексацию рассчитали с учетом окончательных официальных значений: инфляции – 5,1%; рост средней заработной платы за 2021-2023 годы – 10,81%. Следовательно, ее размер изменился и теперь составляет 8%. Однако эта цифра выше показателя роста цен в 2023 году», - пояснили в министерстве.

Отметим, что в марте индексацию пенсий впервые провели одновременно для всех пенсионеров.

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Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
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