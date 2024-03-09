В Минсоцполитики объяснили, почему пенсии проиндексировали на 8%, хотя обещали на 13%

Украинцам объяснили вопрос показателя повышения пенсий в марте.

Фото: 24tv.ua

В Министерстве социальной политики объяснили гражданам, почему пенсии проиндексировали с марта на 8%, хотя раньше была информация о 13%. Ответ на этот вопрос был обнародован в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что размер индексации рассчитывается по определенной законодательством формуле, при этом учитывают два показателя: инфляция за предыдущий год; рост средней заработной платы за прошедшие три года.

Ведомство указывает, что в августе 2023 года, когда велась работа над госбюджетом на 2024 год, учли прогнозный показатель инфляции – 14,7%, однако по результатам года экономика продемонстрировала лучшие показатели, так что темпы инфляции существенно уменьшились.

«Итак индексацию рассчитали с учетом окончательных официальных значений: инфляции – 5,1%; рост средней заработной платы за 2021-2023 годы – 10,81%. Следовательно, ее размер изменился и теперь составляет 8%. Однако эта цифра выше показателя роста цен в 2023 году», - пояснили в министерстве.

Отметим, что в марте индексацию пенсий впервые провели одновременно для всех пенсионеров.

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