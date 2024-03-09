S&P считает «практически несомненным» дефолт Украины по внешним долгам

Агентство S&P снизило рейтинг Украины в иностранной валюте к «CC» с негативным прогнозом из-за ожидаемой реструктуризации долга.

Фото: finclub.net

В Международном рейтинговом агентстве S&P Global Ratings снизили долгосрочный суверенный кредитный рейтинг и рейтинг эмитента в иностранной валюте Украины до «CC» с «CCC», прогноз – негативный. Об этом информируют в пресс-службе агентства.

В агентстве ожидают, что украинское правительство начнет переговоры по реструктуризации долга с частными кредиторами в краткосрочной перспективе и завершит этот процесс к середине текущего года. «Мы считаем практически несомненным, что Украина объявит дефолт по своим внешним коммерческим обязательствам», - заявило агентство.

Также в S&P подтвердили краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте «С», в национальной валюте «ССС+/С» и по национальной шкале «uaBB». Прогноз по рейтингу в инвалюте – «негативный», а по рейтингу в нацвалюте – «стабильный».

Агентство еще добавило, что, вероятно, снизит рейтинг до «SD» (выборочный дефолт) во время реструктуризации, поскольку в свете длительного платежного баланса и бюджетных проблем будет рассматривать ее как проблемную.

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