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Прокурор утверждал, что не был ознакомлен с содержанием приговора, потому что не принимал участия в рассмотрении дела – что решила Объединенная палата КУС относительно сроков обжалования

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Кабмин внес изменения в Порядок госрегистрации прав на недвижимое имущество относительно проверки приобретателя земельного участка

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  1. В мире

S&P считает «практически несомненным» дефолт Украины по внешним долгам

15:33, 9 марта 2024
Агентство S&P снизило рейтинг Украины в иностранной валюте к «CC» с негативным прогнозом из-за ожидаемой реструктуризации долга.
S&P считает «практически несомненным» дефолт Украины по внешним долгам
Фото: finclub.net
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В Международном рейтинговом агентстве S&P Global Ratings снизили долгосрочный суверенный кредитный рейтинг и рейтинг эмитента в иностранной валюте Украины до «CC» с «CCC», прогноз – негативный. Об этом информируют в пресс-службе агентства.

В агентстве ожидают, что украинское правительство начнет переговоры по реструктуризации долга с частными кредиторами в краткосрочной перспективе и завершит этот процесс к середине текущего года. «Мы считаем практически несомненным, что Украина объявит дефолт по своим внешним коммерческим обязательствам», - заявило агентство.

Также в S&P подтвердили краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте «С», в национальной валюте «ССС+/С» и по национальной шкале «uaBB». Прогноз по рейтингу в инвалюте – «негативный», а по рейтингу в нацвалюте – «стабильный».

Агентство еще добавило, что, вероятно, снизит рейтинг до «SD» (выборочный дефолт) во время реструктуризации, поскольку в свете длительного платежного баланса и бюджетных проблем будет рассматривать ее как проблемную.

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