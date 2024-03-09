S&P вважає «практично безсумнівним» дефолт України за зовнішніми боргами

Агентство S&P знизило рейтинг України в іноземній валюті до «CC» із негативним прогнозом через очікувану реструктуризацію боргу.

Фото: finclub.net

У Міжнародному рейтинговому агентстві S&P Global Ratings знизили довгостроковий суверенний кредитний рейтинг і рейтинг емітента в іноземній валюті України до «CC» з «CCC», прогноз - «негативний». Про це інформують у пресслужбі агентства.

У агентстві очікують, що український уряд почне переговори про реструктуризацію боргу з приватними кредиторами в короткостроковій перспективі і завершить цей процес до середини поточного року. «Ми вважаємо практично безсумнівним, що Україна оголосить дефолт за своїми зовнішніми комерційними зобов'язаннями», — заявило агентство.

Також у S&P підтвердили короткострокові рейтинги України в іноземній валюті «С», у національній валюті «ССС+/С» і за національною шкалою «uaBB». Прогноз за рейтингом в інвалюті — «негативний», а за рейтингом у нацвалюті — «стабільний».

Агентство ще додало, що, ймовірно, знизить рейтинг до «SD» (вибірковий дефолт) під час реструктуризації, оскільки у світлі тривалого платіжного балансу і бюджетних проблем розглядатиме її як проблемну.

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