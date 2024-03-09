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Пропозиція надання хабаря може виражатися не лише у конкретній сумі грошей або чітко визначеному майні – ККС ВС

Та обставина, що вартість не була остаточно визначена на момент пропозиції хабаря і залежала від встановлення якості бурштину, не змінює характеру такої пропозиції і не свідчить про неясність обвинувачення.

Верховний Суд розтлумачив, коли вважається, що слідчий вчасно звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування

Верховний Суд скасував рішення судів, які закрили провадження у зв'язку із тим, що після повідомлення про підозру закінчився строк досудового розслідування.

Тривалість відсутності військовослужбовця в місці служби при дезертирстві не впливає на наявність складу дезертирства, основною ознакою є мета – Верховний Суд

Фактичний термін відсутності військовослужбовця в місці служби при дезертирстві може не перевищувати навіть і однієї доби, але це має значення лише для призначення покарання, зазначив Верховний Суд.

Прокурор стверджував, що не був ознайомлений зі змістом вироку, бо не брав участі у розгляді справи – що вирішила Об’єднана палата ККС стосовно строків на оскарження

У касаційній скарзі прокурор вказував, що він не брав участі у розгляді, проведеному в порядку, передбаченому ст. 382 КПК, тому не був обізнаний про ухвалення вироку і його зміст, а копія вироку надійшла до прокуратури значно пізніше.

Для розрахунку податку на нерухомість Мінюст відтепер буде передавати дані про власників квартир і будинків до Податкової в автоматичному порядку

Рахувати податок на нерухомість тепер будуть за даними про об’єкти житлової і нежитлової нерухомості, які передаватимуться до Податкової служби в автоматичному порядку.

  1. У світі

S&P вважає «практично безсумнівним» дефолт України за зовнішніми боргами

15:33, 9 березня 2024
Агентство S&P знизило рейтинг України в іноземній валюті до «CC» із негативним прогнозом через очікувану реструктуризацію боргу.
S&P вважає «практично безсумнівним» дефолт України за зовнішніми боргами
Фото: finclub.net
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У Міжнародному рейтинговому агентстві S&P Global Ratings знизили довгостроковий суверенний кредитний рейтинг і рейтинг емітента в іноземній валюті України до «CC» з «CCC», прогноз - «негативний». Про це інформують у пресслужбі агентства.

У агентстві очікують, що український уряд почне переговори про реструктуризацію боргу з приватними кредиторами в короткостроковій перспективі і завершить цей процес до середини поточного року. «Ми вважаємо практично безсумнівним, що Україна оголосить дефолт за своїми зовнішніми комерційними зобов'язаннями», — заявило агентство.

Також у S&P підтвердили короткострокові рейтинги України в іноземній валюті «С», у національній валюті «ССС+/С» і за національною шкалою «uaBB». Прогноз за рейтингом в інвалюті — «негативний», а за рейтингом у нацвалюті — «стабільний».

Агентство ще додало, що, ймовірно, знизить рейтинг до «SD» (вибірковий дефолт) під час реструктуризації, оскільки у світлі тривалого платіжного балансу і бюджетних проблем розглядатиме її як проблемну.

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