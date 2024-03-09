На Київщині мотоцикліст на пішохідному переході зніс 9-річного хлопчика

Дитину з підозрою на перелом ноги та травмою голови доправили до лікарні.

У п’ятницю, 8 березня, у Білій Церкві Київської області 47-річний мотоцикліст скоїв наїзд на 9-річного хлопчика, який, за попередньою інформацією, перебігав нерегульований пішохідний перехід. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області

Аварія трапилась по вулиці Павліченко. Внаслідок ДТП дитину з підозрою на перелом ноги та травмою голови доправили до лікарні.

У поліції додали, що за фактом аварії слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Раніше ми писали, що у Голосіївському районі столиці сталася ДТП із потерпілими. На бульварі Міхновського керманич «BMW» не впорався з керуванням та спочатку вʼїхав у металевий відбійник, після чого зіткнувся із автомобілем «Toyota».

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