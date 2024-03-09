Проблеми безпеки та криза в Україні: у США анонсували нову зустріч «Рамштайн-20»

19 березня у Німеччині відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України.

Фото: Рустем Умєров

Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” відбудеться 19 березня на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Про це повідомили Радіо Свобода у пресслужбі Військово-повітряних сил США в Європі.

На порядку денному 20-ї зустрічі - проблеми безпки та криза в Україні.

"Міністр оборони США Ллойд Остін знову запросив міністрів оборони і старших військових посадових осіб світу, щоб обговорити кризу в Україні й різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники і партнери США”, — розповіли у ВПС США у Європі.

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