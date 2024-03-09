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Пропозиція надання хабаря може виражатися не лише у конкретній сумі грошей або чітко визначеному майні – ККС ВС

Та обставина, що вартість не була остаточно визначена на момент пропозиції хабаря і залежала від встановлення якості бурштину, не змінює характеру такої пропозиції і не свідчить про неясність обвинувачення.

Верховний Суд розтлумачив, коли вважається, що слідчий вчасно звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування

Верховний Суд скасував рішення судів, які закрили провадження у зв'язку із тим, що після повідомлення про підозру закінчився строк досудового розслідування.

Тривалість відсутності військовослужбовця в місці служби при дезертирстві не впливає на наявність складу дезертирства, основною ознакою є мета – Верховний Суд

Фактичний термін відсутності військовослужбовця в місці служби при дезертирстві може не перевищувати навіть і однієї доби, але це має значення лише для призначення покарання, зазначив Верховний Суд.

Прокурор стверджував, що не був ознайомлений зі змістом вироку, бо не брав участі у розгляді справи – що вирішила Об’єднана палата ККС стосовно строків на оскарження

У касаційній скарзі прокурор вказував, що він не брав участі у розгляді, проведеному в порядку, передбаченому ст. 382 КПК, тому не був обізнаний про ухвалення вироку і його зміст, а копія вироку надійшла до прокуратури значно пізніше.

Для розрахунку податку на нерухомість Мінюст відтепер буде передавати дані про власників квартир і будинків до Податкової в автоматичному порядку

Рахувати податок на нерухомість тепер будуть за даними про об’єкти житлової і нежитлової нерухомості, які передаватимуться до Податкової служби в автоматичному порядку.

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Проблеми безпеки та криза в Україні: у США анонсували нову зустріч «Рамштайн-20»

15:52, 9 березня 2024
19 березня у Німеччині відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України.
Проблеми безпеки та криза в Україні: у США анонсували нову зустріч «Рамштайн-20»
Фото: Рустем Умєров
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Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” відбудеться 19 березня на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Про це повідомили Радіо Свобода у пресслужбі Військово-повітряних сил США в Європі.

На порядку денному 20-ї зустрічі - проблеми безпки та криза в Україні.

"Міністр оборони США Ллойд Остін знову запросив міністрів оборони і старших військових посадових осіб світу, щоб обговорити кризу в Україні й різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники і партнери США”, — розповіли у ВПС США у Європі.

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