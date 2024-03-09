Проблемы безопасности и кризис в Украине: в США анонсировали новую встречу «Рамштайн-20»

19 марта в Германии состоится заседание Контактной группы по обороне Украины.

Фото: Рустем Умеров

Очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 19 марта на авиабазе Рамштайн в Германии. Об этом сообщили Радио Свобода в пресс-службе Военно-воздушных сил США в Европе.

На повестке дня 20-й встречи - проблемы безопасности и кризис в Украине.

"Министр обороны США Ллойд Остин снова пригласил министров обороны и старших военных должностных лиц мира, чтобы обсудить кризис в Украине и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", - рассказали в ВВС США в Европе.

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