Устроил опасные маневры перед автомобилем полиции: в Киеве наказали нарушителя, видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

В Оболонском районе столицы оштрафовали водителя автомобиля Chevrolet, который выехал на перекресток с круговым движением, пересек сплошную линию дорожной разметки и создал опасность для других участников дорожного движения.

Как сообщила пресс-служба полиции Киева, правоохранители остановили нарушителя, провели с ним профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в дальнейшем и привлекли его к ответственности.

В полиции напомнили, что на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и обозначены дорожным знаком 4.10, транспортным средствам, уже двигающимся по кругу, предоставляется преимущество в движении. Кроме того, следует помнить, что сплошную линию дорожной разметки пересекать запрещено.

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