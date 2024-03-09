Влаштував небезпечні маневри перед автомобілем поліції: у Києві покарали порушника, відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

В Оболонському районі столиці оштрафували водія автомобіля Chevrolet, який виїхав на перехрестя з круговим рухом, перетнувши суцільну лінію дорожньої розмітки, та створив небезпеку для інших учасників дорожнього руху.

Як повідомила пресслужба поліції Києва, правоохоронці зупинили порушника, провели з ним профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків надалі та притягнули його до відповідальності.

У поліції нагадали, що на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10, транспортним засобам, які вже рухаються по колу, надається перевага в русі. Окрім того, слід пам'ятати, що суцільну лінію дорожньої розмітки перетинати заборонено.

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