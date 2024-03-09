На Одещині частішають випадки небезпечної хвороби: вже є жертва

Одещиною шириться скарлатина.

В Одеській області зафіксовано збільшення випадків захворювання на скарлатину, яке лікарі пов’язують з черговим циклічним підйомом. Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Цього року вже зареєстровано 61 випадок скарлатини серед дітей, у тому числі одна смерть від ускладнень.

Зазначимо, що скарлатина — гостре антропонозне інфекційне захворювання групи стрептококових інфекцій, що проявляється інтоксикацією, гнійним ураженням мигдаликів ротоглотки та характерним висипом.

Профілактика захворювання полягає у ранньому виявленні та ізоляції джерела інфекції. Хворим на скарлатину слід перебувати в ізоляції до 24 годин після отримання першої дози антибіотика. Якщо антибіотик не був призначений, ізоляція має тривати протягом 21 дня.

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