В Одесской области учащаются случаи опасной болезни: уже есть жертва

На Одещине увеличивается количество случаев скарлатины.

В Одесской области зафиксировано увеличение случаев заболевания скарлатиной, которое врачи связывают с очередным циклическим подъемом. Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

В этом году уже зарегистрирован 61 случай скарлатины среди детей, в том числе одна смерть от осложнений.

Отметим, что скарлатина — острое антропонозное инфекционное заболевание группы стрептококковых инфекций, проявляющееся интоксикацией, гнойным поражением миндалин ротоглотки и характерной сыпью.

Профилактика заболевания заключается в раннем обнаружении и изоляции источника инфекции. Больным скарлатиной следует находиться в изоляции до 24 часов после получения первой дозы антибиотика. Если антибиотик не был назначен, изоляция должна продолжаться в течение 21 дня.

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