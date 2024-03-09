Неполный рабочий день для лиц с инвалидностью: что нужно знать

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Депутаты предлагают не вводить военный учет мужчин, выехавших за границу, и разрешить свободный выезд тем, кто постоянно проживает или учится за границей

Народные депутаты предлагают предусмотреть изменениями в законе о мобилизации запрет на ограничение выезда граждан, которые на законных основаниях проживают или учатся в вузах за границей.

Утраченные материалы уголовного производства подлежат восстановлению также по собственной инициативе суда, а их отсутствие не является основанием для возврата жалобы – Верховный Суд

Суд апелляционной инстанции указав в постановлении о том, что суд первой инстанции лишен возможности самостоятельно восстанавливать материалы утраченного судебного производства, не учел требования уголовного процессуального закона о порядке возобновления материалов утраченного уголовного производства в условиях военного положения.

Если обличитель имел судимости и сотрудничали с органами расследования в других уголовных производствах, это еще не свидетельствует о наличии провокации – Верховный Суд

Наличие у лица судимостей, а также его сотрудничество с органами расследования в других уголовных производствах сами по себе не свидетельствуют о наличии провокации – Верховный Суд.

Всегда есть законный путь обжалования – Верховный Суд отменил оправдательный приговор адвокату, который пытался вернуть автомобиль и дал взятку

Верховный Суд указал, что адвокат воспользовался возможностью подать следователю ходатайство о возвращении автомобиля, а после отказа в его удовлетворении – жалобу к следственному судье на бездействие следователя, и хотя судья отказал, однако это не препятствовало дальнейшим правовым действиям.

Предложение дачи взятки может выражаться не только в конкретной сумме денег или четко определенном имуществе – КУС ВС

То обстоятельство, что стоимость не была окончательно определена на момент предложения взятки и зависела от установления качества янтаря, не изменяет характер такого предложения и не свидетельствует о неясности обвинения.

  1. В Украине

Неполный рабочий день для лиц с инвалидностью: что нужно знать

19:40, 9 марта 2024
Гоструда объясняет, если работник не соглашается на перевод его на неполный рабочий день, работодатель не имеет права устанавливать его в одностороннем порядке.
Неполный рабочий день для лиц с инвалидностью: что нужно знать
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В Управлении инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда объяснили некоторые нюансы, касающиеся неполного рабочего дня для лиц с инвалидностью.

В частности, ст. 172 предусматривает, что лицу с инвалидностью по желанию или требованиям индивидуальной программы реабилитации могут устанавливаться режим работы на условиях неполного рабочего дня или рабочей недели и льготные условия труда.

Если в рекомендациях МСЭК указано, что лицо с инвалидностью может работать по своей должности на условиях сокращенного рабочего дня, работодатель по просьбе работника обязан установить ему неполное рабочее время.

Для этого работник подаёт заявление об установлении неполного рабочего времени, а работодатель выдает соответствующий приказ.

Если работник не соглашается перевод его на неполный рабочий день, работодатель не имеет права устанавливать его в одностороннем порядке.

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Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
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