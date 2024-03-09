Неполный рабочий день для лиц с инвалидностью: что нужно знать

Гоструда объясняет, если работник не соглашается на перевод его на неполный рабочий день, работодатель не имеет права устанавливать его в одностороннем порядке.

В Управлении инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда объяснили некоторые нюансы, касающиеся неполного рабочего дня для лиц с инвалидностью.

В частности, ст. 172 предусматривает, что лицу с инвалидностью по желанию или требованиям индивидуальной программы реабилитации могут устанавливаться режим работы на условиях неполного рабочего дня или рабочей недели и льготные условия труда.

Если в рекомендациях МСЭК указано, что лицо с инвалидностью может работать по своей должности на условиях сокращенного рабочего дня, работодатель по просьбе работника обязан установить ему неполное рабочее время.

Для этого работник подаёт заявление об установлении неполного рабочего времени, а работодатель выдает соответствующий приказ.

Если работник не соглашается перевод его на неполный рабочий день, работодатель не имеет права устанавливать его в одностороннем порядке.

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