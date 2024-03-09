В Крыму студентов агитируют подписывать контракты с армией рф, - Центр нацсопротивления

Оккупанты осуществляют обход учебных заведений, а также проводят агитацию во время экскурсий.

Фото: ЦНС

Во временно оккупированном Крыму накануне окончания учебного года оккупанты усилили агитацию по вступлению в ряды вооруженных сил рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что агитаторы из военкоматов совершают обход учебных заведений и предлагают вместо срочной службы заключать контракты, чтобы иметь возможность набрать "добровольцев" и отправить их на фронт.

Также захватчики проводят агитацию во время экскурсий, сгоняя молодежь на массовые мероприятия с пропагандистскими концертами.

ЦНС призвал крымчан игнорировать инициативы врага и не становиться заложниками безумной политики кремля.

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