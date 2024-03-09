В Крыму студентов агитируют подписывать контракты с армией рф, - Центр нацсопротивления

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Всегда есть законный путь обжалования – Верховный Суд отменил оправдательный приговор адвокату, который пытался вернуть автомобиль и дал взятку

Верховный Суд указал, что адвокат воспользовался возможностью подать следователю ходатайство о возвращении автомобиля, а после отказа в его удовлетворении – жалобу к следственному судье на бездействие следователя, и хотя судья отказал, однако это не препятствовало дальнейшим правовым действиям.

Предложение дачи взятки может выражаться не только в конкретной сумме денег или четко определенном имуществе – КУС ВС

То обстоятельство, что стоимость не была окончательно определена на момент предложения взятки и зависела от установления качества янтаря, не изменяет характер такого предложения и не свидетельствует о неясности обвинения.

Верховный Суд объяснил, когда считается, что следователь своевременно обратился в суд с ходатайством о продлении срока досудебного расследования

Верховный Суд отменил решение судов, закрывших производство в связи с тем, что после уведомления о подозрении истек срок досудебного расследования.

Длительность отсутствия военнослужащего в месте службы при дезертирстве не влияет на наличие состава дезертирства, основной признак это цель – Верховный Суд

Фактический срок отсутствия военнослужащего в месте службы при дезертирстве может не превышать даже и одних суток, но это имеет значение только для назначения наказания, отметил Верховный Суд.

Прокурор утверждал, что не был ознакомлен с содержанием приговора, потому что не принимал участия в рассмотрении дела – что решила Объединенная палата КУС относительно сроков обжалования

В кассационной жалобе прокурор указывал, что он принимал участия в рассмотрении, проведенном порядке, предусмотренном ст. 382 УПК, поэтому не был осведомлен о вынесении приговора и его содержании, а копия приговора поступила в прокуратуру значительно позже.

  1. В Украине

В Крыму студентов агитируют подписывать контракты с армией рф, - Центр нацсопротивления

16:12, 9 марта 2024
Оккупанты осуществляют обход учебных заведений, а также проводят агитацию во время экскурсий.
В Крыму студентов агитируют подписывать контракты с армией рф, - Центр нацсопротивления
Фото: ЦНС
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Во временно оккупированном Крыму накануне окончания учебного года оккупанты усилили агитацию по вступлению в ряды вооруженных сил рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что агитаторы из военкоматов совершают обход учебных заведений и предлагают вместо срочной службы заключать контракты, чтобы иметь возможность набрать "добровольцев" и отправить их на фронт.

Также захватчики проводят агитацию во время экскурсий, сгоняя молодежь на массовые мероприятия с пропагандистскими концертами.

ЦНС призвал крымчан игнорировать инициативы врага и не становиться заложниками безумной политики кремля.

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