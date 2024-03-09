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Пропозиція надання хабаря може виражатися не лише у конкретній сумі грошей або чітко визначеному майні – ККС ВС

Та обставина, що вартість не була остаточно визначена на момент пропозиції хабаря і залежала від встановлення якості бурштину, не змінює характеру такої пропозиції і не свідчить про неясність обвинувачення.

Верховний Суд розтлумачив, коли вважається, що слідчий вчасно звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування

Верховний Суд скасував рішення судів, які закрили провадження у зв'язку із тим, що після повідомлення про підозру закінчився строк досудового розслідування.

Тривалість відсутності військовослужбовця в місці служби при дезертирстві не впливає на наявність складу дезертирства, основною ознакою є мета – Верховний Суд

Фактичний термін відсутності військовослужбовця в місці служби при дезертирстві може не перевищувати навіть і однієї доби, але це має значення лише для призначення покарання, зазначив Верховний Суд.

Прокурор стверджував, що не був ознайомлений зі змістом вироку, бо не брав участі у розгляді справи – що вирішила Об’єднана палата ККС стосовно строків на оскарження

У касаційній скарзі прокурор вказував, що він не брав участі у розгляді, проведеному в порядку, передбаченому ст. 382 КПК, тому не був обізнаний про ухвалення вироку і його зміст, а копія вироку надійшла до прокуратури значно пізніше.

Для розрахунку податку на нерухомість Мінюст відтепер буде передавати дані про власників квартир і будинків до Податкової в автоматичному порядку

Рахувати податок на нерухомість тепер будуть за даними про об’єкти житлової і нежитлової нерухомості, які передаватимуться до Податкової служби в автоматичному порядку.

  1. В Україні

У Криму студентів агітують підписувати контракти з армією рф, — Центр нацспротиву

16:12, 9 березня 2024
Окупанти здійснюють обхід навчальних закладів, а також проводять агітацію під час екскурсій.
У Криму студентів агітують підписувати контракти з армією рф, — Центр нацспротиву
Фото: ЦНС
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В тимчасово окупованому Криму напередодні закінчення навчального року окупанти посилили агітацію щодо вступу до лав збройних сил рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що агітатори з військкоматів здійснюють обхід навчальних закладів та пропонують, замість строкової служби, укладати контракти, щоби мати змогу набрати “добровольців” та відправити їх на фронт.

Зазначається, що також загарбники проводять агітацію під час екскурсій, зганяючи молодь на масові заходи з пропагандистськими концертами. 

ЦНС закликав кримчан ігнорувати ініціативи ворога та не ставати заручниками божевільної політики кремля.

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