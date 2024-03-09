У Криму студентів агітують підписувати контракти з армією рф, — Центр нацспротиву

Окупанти здійснюють обхід навчальних закладів, а також проводять агітацію під час екскурсій.

Фото: ЦНС

В тимчасово окупованому Криму напередодні закінчення навчального року окупанти посилили агітацію щодо вступу до лав збройних сил рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що агітатори з військкоматів здійснюють обхід навчальних закладів та пропонують, замість строкової служби, укладати контракти, щоби мати змогу набрати “добровольців” та відправити їх на фронт.

Зазначається, що також загарбники проводять агітацію під час екскурсій, зганяючи молодь на масові заходи з пропагандистськими концертами.

ЦНС закликав кримчан ігнорувати ініціативи ворога та не ставати заручниками божевільної політики кремля.

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