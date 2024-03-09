БЕБ вилучило у контрабандистів авто, контрафактні сигарети та дрони на понад 15 тисяч євро

Контрабандисти дронами переправляли безакцизні цигарки до Румунії.

Фото: БЕБ

У Закарпатській області детективи Бюро економічної безпеки спільно з прикордонниками викрили трьох чоловіків, які намагалися транспортувати в Румунію підроблені сигарети.

Для цього контрабандисти використовували два безпілотники. У БЕБ розповіли, що системи для запуску дронів були в одному з сіл Виноградівського району. Також контрабандисти мали два автомобілі.

В транспортних засобах, які мали іноземну реєстрацію, було 48 блоків сигарет без марок акцизного податку, які планували відправити до Румунії. Автомобілі, мобільні телефони, безпілотники та сигарети вилучили.

У БЕБ зазначили, що орієнтовна вартість вилученого становить понад 15 тис. євро.

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