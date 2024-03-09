БЕБ вилучило у контрабандистів авто, контрафактні сигарети та дрони на понад 15 тисяч євро

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Втрачені матеріали кримінального провадження підлягають відновленню також за власною ініціативою суду, а їх відсутність не є підставою для повернення скарги – Верховний Суд

Суд апеляційної інстанції зазначивши в ухвалі про те, що суд першої інстанції позбавлений можливості самостійно відновлювати матеріали втраченого судового провадження, не врахував вимоги кримінального процесуального закону щодо порядку відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Якщо викривач мав судимості і співпрацював з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, це ще не свідчить про наявність провокації – Верховний Суд

Наявність у особи судимостей, а також її співпраця з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, самі по собі не свідчать про наявність провокації – Верховний Суд.

Завжди є законний шлях оскарження – Верховний Суд скасував виправдувальний вирок адвокату, який намагався повернути автомобіль і дав хабар

Верховний Суд вказав, що адвокат скористався можливістю подати слідчому клопотання про повернення автомобіля, а після відмови у його задоволенні – скаргу до слідчого судді на бездіяльність слідчого, і, хоча суддя відмовив, однак це не перешкоджало подальшим правовим діям.

Пропозиція надання хабаря може виражатися не лише у конкретній сумі грошей або чітко визначеному майні – ККС ВС

Та обставина, що вартість не була остаточно визначена на момент пропозиції хабаря і залежала від встановлення якості бурштину, не змінює характеру такої пропозиції і не свідчить про неясність обвинувачення.

Верховний Суд розтлумачив, коли вважається, що слідчий вчасно звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування

Верховний Суд скасував рішення судів, які закрили провадження у зв'язку із тим, що після повідомлення про підозру закінчився строк досудового розслідування.

  1. В Україні

БЕБ вилучило у контрабандистів авто, контрафактні сигарети та дрони на понад 15 тисяч євро

19:20, 9 березня 2024
Контрабандисти дронами переправляли безакцизні цигарки до Румунії.
БЕБ вилучило у контрабандистів авто, контрафактні сигарети та дрони на понад 15 тисяч євро
Фото: БЕБ
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У Закарпатській області детективи Бюро економічної безпеки спільно з прикордонниками викрили трьох чоловіків, які намагалися транспортувати в Румунію підроблені сигарети.

Для цього контрабандисти використовували два безпілотники. У  БЕБ розповіли, що системи для запуску дронів були в одному з сіл Виноградівського району. Також контрабандисти мали два автомобілі.

В транспортних засобах, які мали іноземну реєстрацію, було 48 блоків сигарет без марок акцизного податку, які планували відправити до Румунії. Автомобілі, мобільні телефони, безпілотники та сигарети вилучили.

У БЕБ зазначили, що орієнтовна вартість вилученого становить понад 15 тис. євро.

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