Справа про медичну недбалість лікарів Odrex уже понад місяць залишається на стадії підготовчого провадження

Суд уже понад місяць не може перейти до розгляду по суті справи про медичну недбалість лікарів Odrex.

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Київський районний суд Одеси вже понад місяць не може перейти до розгляду по суті кримінальної справи щодо лікарів приватної клініки Odrex Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської, яких обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків медичними працівниками у справі, пов'язаній зі смертю бізнесмена Аднана Ківана.

За версією сторони обвинувачення, після оперативного втручання лікарі могли могли не призначити необхідну антибактеріальну терапію, а також своєчасно не відреагувати на розвиток післяопераційної інфекції у пацієнта Аднана Ківана. Слідство вважає, що ці обставини могли сприяти розвитку сепсису, який став причиною смерті бізнесмена. Обвинувачені своєї вини не визнають, а всі обставини кримінального провадження мають бути встановлені судом під час розгляду справи по суті.

Однак перейти до розгляду справи по суті суду знову не вдалося. Чергове підготовче засідання було відкладене через продовження лікарняного захисниці однієї з обвинувачених – Марини Бєлоцерковської.

Під час засідання головуючий суддя Віктор Чаплицький зазначив, що захисниця могла б взяти участь у засіданні дистанційно в режимі відеоконференції. Після цього суд звернувся до Марини Бєлоцерковської із запитанням, чи погоджується вона на проведення підготовчого засідання без свого захисника. Обвинувачена відповіла, що наполягає на участі адвоката. У результаті суд вчергове відклав розгляд справи, наступне засідання заплановано на 1 липня 2026 року.

Таким чином, Київський районний суд Одеси вже понад місяць не може завершити стадію підготовчого судового провадження. Саме на цьому етапі суд має вирішити питання про призначення обвинувального акта до розгляду по суті, а також визначити порядок дослідження доказів і допиту свідків.

Після переходу до розгляду справи по суті одним із ключових етапів процесу має стати допит судово-медичного експерта. Саме його висновки та показання можуть мати істотне значення для оцінки того, чи відповідали дії медичних працівників стандартам надання медичної допомоги, чи були допущені можливі дефекти лікування та чи існує причинно-наслідковий зв'язок між лікуванням пацієнта і його смертю. Наразі через те, що підготовче судове провадження досі не завершене, суд ще не перейшов до дослідження цих доказів.

Нагадаємо, що раніше слухання вже переносилися через відсутність захисниці обвинуваченої Бєлоцерковської у зв'язку з перебуванням на лікарняному. До цього перебіг провадження також супроводжувався низкою процесуальних подій, зокрема заявами про відводи судді та передачею кримінального провадження з Приморського районного суду Одеси до Київського районного суду, через що розгляд фактично довелося розпочати заново.

У кримінальному процесі сторони мають право використовувати передбачені законом процесуальні механізми для захисту своїх інтересів. Водночас повторні перенесення засідань та тривале непереходження справи до розгляду по суті можуть породжувати дискусію щодо можливого затягування судового розгляду шляхом використання процесуальних інструментів. Остаточну оцінку таким діям, як і всім іншим процесуальним обставинам, може дати виключно суд.

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