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Дело о медицинской халатности врачей Odrex уже более месяца остается на стадии подготовительного производства

14:54, 26 июня 2026
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Суд уже более месяца не может перейти к рассмотрению по существу дела о медицинской халатности врачей Odrex.
Дело о медицинской халатности врачей Odrex уже более месяца остается на стадии подготовительного производства
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Киевский районный суд Одессы уже более месяца не может перейти к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марии Белоцерковской, которых обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинскими работниками по делу, связанному со смертью бизнесмена Аднана Кивана.

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По версии стороны обвинения, после оперативного вмешательства врачи могли не назначить необходимую антибактериальную терапию, а также своевременно не отреагировать на развитие послеоперационной инфекции у пациента Аднана Кивана. Следствие считает, что эти обстоятельства могли способствовать развитию сепсиса, который стал причиной смерти бизнесмена. Обвиняемые своей вины не признают, а все обстоятельства уголовного производства должны быть установлены судом при рассмотрении дела по существу.

Однако перейти к рассмотрению дела по существу суду снова не удалось. Очередное подготовительное заседание было отложено из-за продления больничного защитницы одной из обвиняемых — Марии Белоцерковской.

Во время заседания председательствующий судья Виктор Чаплицкий отметил, что защитница могла бы участвовать в заседании дистанционно в режиме видеоконференции. После этого суд обратился к Марии Белоцерковской с вопросом, согласна ли она на проведение подготовительного заседания без своего защитника. Обвиняемая ответила, что настаивает на участии адвоката. В результате суд вновь отложил рассмотрение дела, следующее заседание назначено на 1 июля 2026 года.

Таким образом, Киевский районный суд Одессы уже более месяца не может завершить стадию подготовительного судебного производства. Именно на этом этапе суд должен решить вопрос о назначении обвинительного акта к рассмотрению по существу, а также определить порядок исследования доказательств и допроса свидетелей.

После перехода к рассмотрению дела по существу одним из ключевых этапов процесса должен стать допрос судебно-медицинского эксперта. Именно его выводы и показания могут иметь существенное значение для оценки того, соответствовали ли действия медицинских работников стандартам оказания медицинской помощи, были ли допущены возможные дефекты лечения и существует ли причинно-следственная связь между лечением пациента и его смертью. В настоящее время из-за того, что подготовительное судебное производство до сих пор не завершено, суд еще не перешел к исследованию этих доказательств.

Напомним, что ранее слушания уже переносились из-за отсутствия защитницы обвиняемой Белоцерковской в связи с нахождением на больничном. До этого ход производства также сопровождался рядом процессуальных событий, в частности заявлениями об отводе судьи и передачей уголовного производства из Приморского районного суда Одессы в Киевский районный суд, из-за чего рассмотрение фактически пришлось начинать заново.

В уголовном процессе стороны имеют право использовать предусмотренные законом процессуальные механизмы для защиты своих интересов. В то же время повторные переносы заседаний и длительное непересечение дела к рассмотрению по существу могут порождать дискуссию о возможном затягивании судебного разбирательства путем использования процессуальных инструментов. Окончательную оценку таким действиям, как и всем другим процессуальным обстоятельствам, может дать исключительно суд.

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