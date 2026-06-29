Оружие в обмен на деньги: в Раде предлагают внедрить механизм выкупа оружия у гражданских

Инициатива фактически формирует новую модель взаимодействия государства с гражданскими владельцами оружия в условиях военного положения – от добровольного декларирования до платной передачи отдельных ее видов.

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В Украине предлагается ввести новый правовой механизм, который позволит гражданам получать денежное вознаграждение за добровольную передачу государству отдельных видов огнестрельного оружия и боеприпасов, определяемых Министерством внутренних дел как критически важные для нужд сил безопасности и обороны. Речь идет о законопроекте, предусматривающем изменения в профильные законы об участии гражданских в защите Украины и Национальной полиции.

Инициатива фактически формирует новую модель взаимодействия государства с гражданскими собственниками оружия в условиях военного положения – от добровольного декларирования до платной передачи отдельных видов.

Предпосылки: почему появилась инициатива

После начала полномасштабной войны на территории Украины образовался значительный массив оружия и оказавшихся вне системы государственного учета боеприпасов. Часть этого вооружения находится в гражданском владении – иногда законно, иногда нет, а иногда вследствие обстоятельств военного времени. Действующая модель регулирования предполагает возможность декларирования оружия, однако не содержит экономических стимулов для его передачи государству. Именно этот пробел, по мнению инициаторов, усложняет возврат потенциально полезных образцов вооружения в государственный сектор.

В пояснительной записке отмечается, что отдельные виды оружия могут быть повторно использованы силами обороны после проверки, ремонта или модернизации. В то же время, нахождение такого оружия в гражданском обороте создает риски – от незаконного использования до формирования теневого рынка.

Суть законодательного предложения

Законопроект предлагает сразу несколько концептуальных изменений в сфере обращения оружия:

введение денежного вознаграждения за передачу определённых видов оружия; формирование МВД специального перечня вооружения, имеющего критическое значение для обороны;

запрещение декларирования оружия, которое попадает в такой перечень;

передачу функций приемки и оформления оружия Национальной полиции; определение такой передачи как добровольной сдачи в правовом смысле.

Фактически предлагается создать альтернативу нынешней системе декларирования – финансово стимулированную модель изъятия отдельных категорий оружия из гражданского обращения.

Правовая логика инициативы

Законопроект интегрируется в уже существующую нормативную систему, включающую законы о национальной безопасности, обороне, Национальной полиции, а также специальный закон об участии гражданских в защите Украины. Отдельно важна ссылка на подзаконное регулирование МВД, которое традиционно определяет технические и процедурные аспекты обращения оружия.

После принятия изменений правительство и МВД должны разработать новые порядки: определение стоимости вознаграждения, механизм приема оружия, критерии отнесения оружия к «критически важному», процедуры учета и дальнейшего использования.

Безопасный контекст

Инициатива представляется как часть более широкой политики государства в отношении: усиления контроля над обращением оружия; уменьшение нелегального рынка; повышение обороноспособности; оптимизации ресурсов в военное время. Отдельно подчеркивается, что неконтролируемое обращение оружия является не только криминальной, но и проблемой безопасности. В условиях войны это приобретает дополнительный вес, поскольку каждый нелегальный образец потенциально может быть использован против гражданского населения или государства.

Международные подходы

В пояснительных материалах законопроекта упоминается международная практика программ разоружения и изъятия нелегального оружия. В частности, речь идет о подходах, применяемых в рамках программ: разоружение; демобилизации; реинтеграции. Такие модели предполагают не только принудительное извлечение оружия, но и экономическое стимулирование его добровольной сдачи, что считается более эффективным инструментом в стабилизационных процессах.

Ключевая идея законопроекта

Фактически государство предлагает изменить подход: от контроля и декларирования до активного выкупа отдельных категорий оружия, имеющего оборонную ценность. Таким образом, гражданин получает правовую определенность, финансовую компенсацию, юридическую защиту при добровольной передаче.

А государство – дополнительный ресурс для обороны и уменьшение рисков внутреннего обращения оружия.

Что изменится

Для граждан появится возможность получить деньги за передачу оружия государству, отдельные виды оружия больше нельзя будет просто задекларировать – их нужно будет передавать, передача оружия будет считаться добровольной сдачей, которая может иметь правовую защиту, уменьшится правовая неопределенность по определенным видам вооружения. Для государства Национальная полиция получит функцию приема и оформления такого оружия, МВД будет определять перечень критически важного вооружения, будет создан централизованный механизм выкупа оружия, государство получит дополнительные ресурсы для обороны. Для системы обращения оружия сужается сфера декларирования отдельных видов оружия, вводится новая категория – «оружие, подлежащее обязательной передаче за вознаграждение», усиливается контроль за нелегальным рынком; уменьшается количество «внеучетного» оружия. Для безопасности потенциальное уменьшение незаконного обращения, снижение рисков использования оружия в преступных целях, усиление общего контроля государства над вооружением в гражданском секторе.

Финансовый аспект

Реализация механизма потребует дополнительных бюджетных расходов, зависящих от:

количества переданного оружия;

ее типов и стоимости;

уровня участия граждан.

Финансирование предлагается осуществлять за счет государственного бюджета, в частности, через корректировку резервных фондов. В то же время, авторы подчеркивают, что потенциальный эффект для обороны может превышать затраты.

Выводы

Предлагаемая модель является попыткой соединить инструменты безопасности и экономические в сфере обращения оружия. Она фактически формирует новый подход: государство не только контролирует и изымает оружие, но и выкупает его у населения, если оно имеет стратегическое значение.

В военных условиях такая конструкция выглядит как компромисс между необходимостью усиления обороноспособности и потребностью в уменьшении внутренних рисков, связанных с неконтролируемым оборотом вооружения.

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