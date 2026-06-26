Мать троих детей не получила компенсацию за неиспользованный отпуск после увольнения с военной службы: как суд защитил его права

Суд признал противоправным бездействие воинской части, которая не выплатила военнослужащей, воспитывающей троих детей, денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного дополнительного социального отпуска при увольнении.

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Одесский окружной административный суд рассмотрел в порядке письменного производства по правилам упрощенного искового производства административное дело по иску военнослужащей к воинской части о признании противоправным бездействия и обязании совершить действия по начислению и выплате денежной компенсации за неиспользованные дни ежегодного дополнительного социального отпуска.

Суть дела

В суд обратилась военнослужащая, проходившая службу в воинской части с 16.09.2016 по 23.02.2022, с иском о признании противоправным бездействия ответчика, которое заключалось в непроведении полного и своевременного расчета при увольнении с военной службы, в частности в неначислении и невыплате денежной компенсации за все неиспользованные дни ежегодного дополнительного социального отпуска, предусмотренного статьей 19 Закона Украины «Об отпусках» и статьей 182-1 Кодекса законов о труде Украины, за период прохождения военной службы в 2017–2022 годах, а также об обязании ответчика начислить и выплатить соответствующую компенсацию.

Иск обоснован тем, что истица проходила военную службу в воинской части с 16 сентября 2016 года и была исключена из списков личного состава 23 февраля 2022 года на основании приказа командира воинской части. После увольнения ей стало известно, что при проведении окончательного расчета ответчик не выплатил денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного дополнительного социального отпуска как военнослужащей, имеющей троих детей в возрасте до 15 лет, за весь период службы в 2017–2022 годах.

Определением суда от 09.06.2025 было открыто производство по делу и назначено его рассмотрение в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон. Ответчику был предоставлен срок для подачи отзыва, однако отзыв в суд не поступил.

Исковые требования обоснованы положениями законодательства, согласно которым в год увольнения военнослужащим подлежит выплате денежная компенсация за все неиспользованные дни ежегодного основного и дополнительного отпуска, в том числе дополнительного социального отпуска военнослужащим, имеющим детей.

Ответчик в письменных пояснениях указал, что на момент исключения истицы из списков личного состава все необходимые расчеты были проведены, а также отметил, что положения Кодекса законов о труде Украины на военнослужащих не распространяются.

Судом установлено, что истица проходила военную службу в воинской части в период с 16.09.2016 по 23.02.2022, была зачислена в списки личного состава приказом от 16.09.2016 и исключена из списков личного состава приказом от 23.02.2022 в связи с увольнением с военной службы.

При исключении из списков личного состава ей была выплачена денежная компенсация только за неиспользованный ежегодный основной отпуск за 2022 год из расчета трех суток, однако компенсация за неиспользованные дни ежегодного дополнительного социального отпуска за 2017–2022 годы выплачена не была.

Истица является матерью троих детей, что подтверждается соответствующими свидетельствами о рождении.

Письмом воинской части от 15.05.2025 сообщено, что при увольнении были проведены все необходимые расчеты, а также указано, что Кодекс законов о труде Украины на военнослужащих не распространяется.

Доказательств использования истицей дополнительного социального отпуска либо выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни такого отпуска ответчиком не представлено.

Позиции и выводы суда

В соответствии с частью второй статьи 19 Конституции Украины органы государственной власти и их должностные лица обязаны действовать исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины.

Военная служба является государственной службой особого характера, а военнослужащие пользуются всеми правами и свободами человека и гражданина с учетом особенностей, установленных специальным законодательством.

Законом Украины «Об отпусках» установлено право лиц, имеющих детей, на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, а Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» предусмотрена обязанность выплаты денежной компенсации за все неиспользованные дни ежегодного основного и дополнительного отпуска в год увольнения.

Суд исходит из того, что неиспользование дополнительного социального отпуска не прекращает права на него, а такое право может быть реализовано путем предоставления отпуска либо выплаты денежной компенсации.

Ограничение предоставления отпусков в период особого периода является временным и не влияет на объем права на получение денежной компенсации за неиспользованные дни такого отпуска.

Ответчик не доказал, что истица использовала дополнительный социальный отпуск либо получила денежную компенсацию за его неиспользованные дни за спорный период.

Учитывая изложенное, Одесский окружной административный суд по делу №420/17688/25 пришел к выводу, что воинская часть противоправно не произвела с истицей полный расчет при увольнении, поскольку не начислила и не выплатила денежную компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного дополнительного социального отпуска за 2017–2022 годы. В связи с этим суд признал бездействие воинской части противоправным и обязал ее начислить и выплатить истице соответствующую денежную компенсацию.

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