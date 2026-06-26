Мати трьох дітей не отримала компенсацію за невикористану відпустку після звільнення з військової служби: як суд захистив її права

Суд визнав протиправною бездіяльність військової частини, яка не виплатила військовослужбовиці, яка виховує трьох дітей, грошову компенсацію за невикористані дні щорічної додаткової соціальної відпустки при звільненні.

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Одеський окружний адміністративний суд розглянув у порядку письмового провадження за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом військовослужбовиці до військової частини про визнання протиправної бездіяльності та зобов’язання вчинити дії щодо нарахування і виплати грошової компенсації за невикористані дні щорічної додаткової соціальної відпустки.

Суть справи

До суду звернулася військовослужбовиця, яка проходила службу у військовій частині з 16.09.2016 року по 23.02.2022 року, із позовом про визнання протиправною бездіяльності відповідача, що полягала у непроведенні повного та своєчасного розрахунку при звільненні з військової служби, зокрема у ненарахуванні та невиплаті грошової компенсації за всі невикористані дні щорічної додаткової соціальної відпустки, передбаченої статтею 19 Закону України «Про відпустки» та статтею 182-1 Кодексу законів про працю України, за період проходження військової служби у 2017–2022 роках, а також про зобов’язання відповідача здійснити нарахування та виплату відповідної компенсації.

Позов обґрунтовано тим, що позивачка проходила військову службу у військовій частині з 16 вересня 2016 року та була виключена зі списків особового складу 23 лютого 2022 року на підставі наказу командира військової частини. Після звільнення їй стало відомо, що при проведенні остаточного розрахунку відповідач не здійснив виплату грошової компенсації за невикористані дні щорічної додаткової соціальної відпустки як військовослужбовиці, яка має трьох дітей віком до 15 років, за весь період служби у 2017–2022 роках.

Ухвалою суду від 09.06.2025 року відкрито провадження у справі та визначено її розгляд у порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін. Відповідачу було надано строк для подання відзиву, однак відзив до суду не подано.

Позовні вимоги обґрунтовано положеннями законодавства, згідно з якими у рік звільнення військовослужбовцям підлягає виплаті грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної та додаткової відпустки, у тому числі додаткової соціальної відпустки військовослужбовцям, які мають дітей.

Відповідач у письмових поясненнях зазначив, що на момент виключення позивачки зі списків особового складу всі необхідні розрахунки були проведені, а також вказав, що положення Кодексу законів про працю України не поширюються на військовослужбовців.

Судом встановлено, що позивачка проходила військову службу у військовій частині у період з 16.09.2016 року по 23.02.2022 року, була зарахована до списків особового складу наказом від 16.09.2016 року та виключена зі списків особового складу наказом від 23.02.2022 року у зв’язку зі звільненням з військової служби.

Під час виключення зі списків особового складу їй було виплачено грошову компенсацію лише за невикористану щорічну основну відпустку за 2022 рік у розмірі трьох діб, однак компенсацію за невикористані дні щорічної додаткової соціальної відпустки за 2017–2022 роки не виплачено.

Позивачка є матір’ю трьох дітей, що підтверджується відповідними свідоцтвами про народження.

Листом військової частини від 15.05.2025 року повідомлено, що при звільненні проведено всі необхідні розрахунки, а також зазначено, що Кодекс законів про працю України на військовослужбовців не поширюється.

Доказів використання позивачкою додаткової соціальної відпустки або виплати грошової компенсації за невикористані дні такої відпустки відповідачем не надано.

Позиції та висновки суду

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Військова служба є державною службою особливого характеру, а військовослужбовці користуються всіма правами і свободами людини та громадянина з урахуванням особливостей, встановлених спеціальним законодавством.

Законом України «Про відпустки» встановлено право осіб, які мають дітей, на щорічну додаткову оплачувану відпустку, а Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» передбачено обов’язок виплати грошової компенсації за всі невикористані дні щорічної основної та додаткової відпустки у рік звільнення.

Суд виходить із того, що невикористання додаткової соціальної відпустки не припиняє права на неї, а таке право може бути реалізоване шляхом її надання або шляхом виплати грошової компенсації.

Обмеження щодо надання відпусток у період особливого стану є тимчасовим та не впливає на обсяг права на отримання грошової компенсації за невикористані дні такої відпустки.

Відповідач не довів використання позивачкою додаткової соціальної відпустки або виплати грошової компенсації за її невикористані дні за спірний період.

З огляду на викладене Одеський окружний адміністративний суд у справі №420/17688/25 дійшов висновку, що військова частина протиправно не провела з позивачкою повного розрахунку при звільненні, оскільки не нарахувала та не виплатила грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічної додаткової соціальної відпустки за 2017–2022 роки. У зв'язку з цим суд визнав бездіяльність військової частини протиправною та зобов'язав її нарахувати і виплатити позивачці відповідну грошову компенсацію.

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