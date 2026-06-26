Коли винуватець ДТП має повернути державі кошти, витрачені на лікування потерпілого

За яких умов особа, засуджена за ДТП, зобов'язана компенсувати державі та територіальній громаді кошти, витрачені на лікування потерпілого.

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Карлівський районний суд Полтавської області заочним рішенням задовольнив позов прокурора, поданий в інтересах держави в особі Національної служби здоров'я України та Горішньоплавнівської міської ради, і стягнув з відповідача витрати на стаціонарне лікування неповнолітнього, який постраждав унаслідок кримінального правопорушення. Крім того, суд стягнув із відповідача судовий збір.

Обставини справи

Після набрання законної сили обвинувальним вироком витрати на стаціонарне лікування потерпілого добровільно відшкодовані не були. У зв'язку з цим прокурор звернувся до суду в інтересах держави з позовом про їх стягнення.

Підставою для позову став вирок, яким водія автомобіля Chevrolet Aveo було визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 286 та частиною першою статті 135 Кримінального кодексу України.

Судом у кримінальній справі було встановлено, що 22 лютого 2025 року в місті Горішні Плавні водій, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, не надав перевагу неповнолітньому пішоходу, який переходив дорогу по «зебрі», та допустив наїзд на нього. Потерпілий отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, зокрема переломовивих гомілково-ступневого суглоба, розрив зв'язки, рану та численні садна.

За висновком автотехнічної експертизи водій мав технічну можливість зупинити автомобіль і уникнути наїзду, однак не виконав вимоги Правил дорожнього руху. Після ДТП він не надав потерпілому допомоги, не викликав швидку медичну допомогу та залишив місце пригоди, хоча мав реальну можливість допомогти. Саме ці обставини стали підставою для кваліфікації його дій також за частиною першою статті 135 КК України.

Потерпілий перебував на стаціонарному лікуванні у лікарні Горішніх Плавнів з 22 лютого по 12 березня 2025 року. Загальна вартість лікування становила 32 072,94 грн. Із цієї суми 16 789,03 грн були профінансовані Національною службою здоров'я України за програмою медичних гарантій, ще 15 283,91 грн — за рахунок коштів місцевого бюджету Горішньоплавнівської міської ради. Під час розгляду кримінального провадження питання про відшкодування цих витрат не вирішувалося.

Позиція суду

Суд зазначив, що вирок у кримінальному провадженні, який набрав законної сили, є обов'язковим для суду під час розгляду цієї цивільної справи в частині встановлення факту вчинення кримінального правопорушення та того, що його вчинив саме відповідач. Тому обставини, встановлені обвинувальним вироком, повторного доказування не потребували.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив наявність причинного зв'язку між кримінальним правопорушенням та перебуванням потерпілого на стаціонарному лікуванні. Вартість лікування підтверджувалася документами медичного закладу та Національної служби здоров'я України.

Суд звернув увагу, що відповідно до статті 1206 Цивільного кодексу України особа, яка вчинила злочин, зобов'язана відшкодувати витрати закладу охорони здоров'я на лікування потерпілого. Якщо лікування проводилося у державному або комунальному закладі охорони здоров'я, кошти підлягають зарахуванню до відповідного державного або місцевого бюджету. Оскільки медичні послуги були оплачені як за рахунок коштів програми медичних гарантій, так і за рахунок коштів територіальної громади, відшкодуванню підлягають обидві складові витрат.

Суд також зазначив, що якщо під час ухвалення вироку питання про відшкодування витрат на лікування потерпілого не було вирішене, такі кошти можуть бути стягнуті в порядку цивільного судочинства за окремим позовом. Саме така ситуація склалася у цій справі.

Оскільки відповідач добровільно не відшкодував понесені витрати, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення позову в повному обсязі.

Що вирішив суд

Карлівський районний суд Полтавської області у справі 534/9/26 задовольнив позов прокурора, поданий в інтересах держави в особі Національної служби здоров'я України та Горішньоплавнівської міської ради.

Суд стягнув з відповідача 16 789,03 грн до Державного бюджету України як витрати, понесені Національною службою здоров'я України на лікування потерпілого, 15 283,91 грн до бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади як витрати, профінансовані з місцевого бюджету, а також 3 328 грн судового збору на користь держави.

Таким чином, за рішенням суду відповідач має відшкодувати 32 072,94 грн витрат на стаціонарне лікування потерпілого, понесених за рахунок державного та місцевого бюджетів, а також сплатити 3 328 грн судового збору.

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