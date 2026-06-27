Як змінити спосіб виплати житлової субсидії чи пільги онлайн — інструкція
Отримувачі житлових субсидій та пільг можуть змінити спосіб виплати з поштового відділення на рахунок відкритий в банку. Про це нагадали у Пенсійному фонді.
«Достатньо подати заяву до органів Пенсійного фонду України. Зробити це можна онлайн – через вебпортал Пенсійного фонду України», - заявили у ПФ.
Для цього необхідно:
- увійти до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
- у розділі «Комунікації з ПФУ» обрати вкладку «Заява на житлову субсидію чи пільгу»;
- натиснути «Заява на зміну способу виплати житлової субсидії чи пільги»;
- заповнити необхідні поля заяви та завантажити скановану копію документа з реквізитами банківського рахунку;
- надати згоду на передачу та обробку персональних даних;
- перевірити внесені дані, сформувати заяву, підписати її КЕПом та натиснути кнопку «Відправити до ПФУ».
Відстежувати статус розгляду заяви можна в особистому кабінеті у розділі «Мої звернення».
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