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Як змінити спосіб виплати житлової субсидії чи пільги онлайн — інструкція

09:42, 27 червня 2026
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Змінити спосіб виплати житлової субсидії чи пільги можна через вебпортал Пенсійного фонду.
Як змінити спосіб виплати житлової субсидії чи пільги онлайн — інструкція
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Отримувачі житлових субсидій та пільг можуть змінити спосіб виплати з поштового відділення на рахунок відкритий в банку. Про це нагадали у Пенсійному фонді.

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«Достатньо подати заяву до органів Пенсійного фонду України. Зробити це можна онлайн – через вебпортал Пенсійного фонду України», - заявили у ПФ.

Для цього необхідно:

- увійти до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

- у розділі «Комунікації з ПФУ» обрати вкладку «Заява на житлову субсидію чи пільгу»;

- натиснути «Заява на зміну способу виплати житлової субсидії чи пільги»;

- заповнити необхідні поля заяви та завантажити скановану копію документа з реквізитами банківського рахунку;

- надати згоду на передачу та обробку персональних даних;

- перевірити внесені дані, сформувати заяву, підписати її КЕПом та натиснути кнопку «Відправити до ПФУ».

Відстежувати статус розгляду заяви можна в особистому кабінеті у розділі «Мої звернення».

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Пенсійний фонд пільги субсидія

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