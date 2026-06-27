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Как изменить способ выплаты жилищной субсидии или льготы онлайн — инструкция

09:42, 27 июня 2026
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Изменить способ выплаты жилищной субсидии или льготы можно через веб-портал Пенсійного фонду України.
Как изменить способ выплаты жилищной субсидии или льготы онлайн — инструкция
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Получатели жилищных субсидий и льгот могут изменить способ выплаты с почтового отделения на счет, открытый в банке. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

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«Достаточно подать заявление в органы Пенсионного фонда Украины. Сделать это можно онлайн — через веб-портал Пенсионного фонда Украины», — заявили в ПФ.

Для этого необходимо:

  • войти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  • в разделе «Коммуникации с ПФУ» выбрать вкладку «Заявление на жилищную субсидию или льготу»;
  • нажать «Заявление на изменение способа выплаты жилищной субсидии или льготы»;
  • заполнить необходимые поля заявления и загрузить сканированную копию документа с реквизитами банковского счета;
  • дать согласие на передачу и обработку персональных данных;
  • проверить внесенные данные, сформировать заявление, подписать его КЭП и нажать кнопку «Отправить в ПФУ».

Отслеживать статус рассмотрения заявления можно в личном кабинете в разделе «Мои обращения».

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Пенсионный фонд льготы субсидия

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