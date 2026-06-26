В Киеве планируют ввести цифровую «Карту киевлянина» в городском приложении

Цифровая версия карты должна стать дополнительной возможностью для пользователей, а не заменой физического носителя.

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В Киеве планируют расширить возможности сервиса «Карта киевлянина» и внедрить ее цифровой формат в приложении «Киев Цифровой». При этом пластиковая карта и далее останется действующей — как платежный инструмент «Ощадбанка» и средство оплаты проезда в общественном транспорте.

В КГГА указали, что цифровая версия карты станет дополнительной возможностью для пользователей, а не заменой физического носителя.

В настоящее время соответствующий проект решения зарегистрирован в Киевском городском совете. Он предусматривает оформление цифровой карты через приложение «Киев Цифровой» без необходимости посещения учреждений и ожидания изготовления пластикового носителя. Идентификация пользователей будет осуществляться с помощью электронных документов.

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