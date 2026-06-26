У Києві планують запровадити цифрову «Картку киянина» в міському застосунку

Цифрова версія картки має стане додатковою можливістю для користувачів, а не заміною фізичного носія.

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У Києві планують розширити можливості сервісу «Картка киянина» та запровадити її цифровий формат у застосунку «Київ Цифровий». Водночас пластикова картка й надалі залишатиметься чинною — як платіжний інструмент «Ощадбанку» та засіб оплати проїзду в громадському транспорті.

У КМДА вказали, що цифрова версія картки стане додатковою можливістю для користувачів, а не заміною фізичного носія.

Наразі відповідний проєкт рішення зареєстрований у Київській міській раді. Він передбачає оформлення цифрової картки через застосунок «Київ Цифровий» без необхідності відвідування установ та очікування виготовлення пластикового носія. Ідентифікація користувачів здійснюватиметься за допомогою електронних документів.

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