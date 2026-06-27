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Шолом та світловідбивні елементи — основні рекомендації для велосипедистів від поліції

09:24, 27 червня 2026
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Щоб кожна поїздка була безпечною, важливо дотримуватися правил дорожнього руху та завжди залишатися уважними.
Шолом та світловідбивні елементи — основні рекомендації для велосипедистів від поліції
Фото: bigkyiv.com.ua
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Патрульна поліція Одеської області надала декілька рекомендацій для велосипедистів щодо безпечної поїздки.

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Серед них:

- Перед кожною поїздкою перевіряйте справність велосипеда, зокрема гальм, керма, шин і світловідбивальних елементів.

- Використовуйте захисний шолом. Він суттєво знижує ризик отримання важких травм у разі падіння або дорожньо-транспортної пригоди.

- У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості користуйтеся переднім білим і заднім червоним ліхтарями, а також одягайте світловідбивні елементи.

- Дотримуйтеся правил дорожнього руху: рухайтеся у визначених місцях, виконуйте вимоги дорожніх знаків, світлофорів і дорожньої розмітки.

- Завчасно подавайте сигнали про намір змінити напрямок руху, щоб інші учасники дорожнього руху могли передбачити ваші дії.

- Будьте уважними біля перехресть, пішохідних переходів та виїздів із прилеглих територій.

- Уникайте використання мобільного телефону та навушників під час руху, адже вони відволікають увагу від дорожньої обстановки.

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поліція

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