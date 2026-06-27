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Шлем и светоотражающие элементы — основные рекомендации для велосипедистов от полиции

09:24, 27 июня 2026
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Чтобы каждая поездка была безопасной, важно соблюдать правила дорожного движения и всегда оставаться внимательными.
Шлем и светоотражающие элементы — основные рекомендации для велосипедистов от полиции
Фото: bigkyiv.com.ua
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Патрульная полиция Одесской области предоставила несколько рекомендаций для велосипедистов относительно безопасной поездки.

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Среди них:

  • Перед каждой поездкой проверяйте исправность велосипеда, в частности тормозов, руля, шин и светоотражающих элементов.
  • Используйте защитный шлем. Он существенно снижает риск получения тяжелых травм в случае падения или дорожно-транспортного происшествия.
  • В темное время суток и в условиях недостаточной видимости используйте передний белый и задний красный фонари, а также надевайте светоотражающие элементы.
  • Соблюдайте правила дорожного движения: двигайтесь в установленных местах, выполняйте требования дорожных знаков, светофоров и дорожной разметки.
  • Заблаговременно подавайте сигналы о намерении изменить направление движения, чтобы другие участники дорожного движения могли предвидеть ваши действия.
  • Будьте внимательны возле перекрестков, пешеходных переходов и выездов с прилегающих территорий.
  • Избегайте использования мобильного телефона и наушников во время движения, поскольку они отвлекают внимание от дорожной обстановки.

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полиция

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