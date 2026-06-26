Когда виновник ДТП обязан вернуть государству средства, потраченные на лечение потерпевшего

При каких условиях лицо, осужденное за ДТП, обязано компенсировать государству и территориальной общине средства, потраченные на лечение потерпевшего.

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Карловский районный суд Полтавской области заочным решением удовлетворил иск прокурора, поданный в интересах государства в лице Национальной службы здоровья Украины и Горишнеплавневского городского совета, и взыскал с ответчика расходы на стационарное лечение несовершеннолетнего, пострадавшего вследствие уголовного правонарушения. Кроме того, суд взыскал с ответчика судебный сбор.

Обстоятельства дела

После вступления обвинительного приговора в законную силу расходы на стационарное лечение потерпевшего добровольно возмещены не были. В связи с этим прокурор обратился в суд в интересах государства с иском об их взыскании.

Основанием для иска стал приговор, которым водитель автомобиля Chevrolet Aveo был признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 286 и частью первой статьи 135 Уголовного кодекса Украины.

Судом по уголовному делу было установлено, что 22 февраля 2025 года в городе Горишние Плавни водитель, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, не уступил дорогу несовершеннолетнему пешеходу, переходившему проезжую часть по «зебре», и совершил наезд на него. Потерпевший получил телесные повреждения средней степени тяжести, в частности переломовывих голеностопного сустава, разрыв связки, рану и многочисленные ссадины.

Согласно заключению автотехнической экспертизы водитель имел техническую возможность остановить автомобиль и избежать наезда, однако не выполнил требования Правил дорожного движения. После ДТП он не оказал потерпевшему помощь, не вызвал скорую медицинскую помощь и покинул место происшествия, хотя имел реальную возможность помочь. Именно эти обстоятельства стали основанием для квалификации его действий также по части первой статьи 135 УК Украины.

Потерпевший находился на стационарном лечении в больнице Горишних Плавней с 22 февраля по 12 марта 2025 года. Общая стоимость лечения составила 32 072,94 грн. Из этой суммы 16 789,03 грн были профинансированы Национальной службой здоровья Украины по программе медицинских гарантий, еще 15 283,91 грн — за счет средств местного бюджета Горишнеплавневского городского совета. Во время рассмотрения уголовного производства вопрос о возмещении этих расходов не решался.

Позиция суда

Суд указал, что приговор по уголовному производству, вступивший в законную силу, является обязательным для суда при рассмотрении данного гражданского дела в части установления факта совершения уголовного правонарушения и того, что его совершил именно ответчик. Поэтому обстоятельства, установленные обвинительным приговором, повторного доказывания не требовали.

Исследовав материалы дела, суд установил наличие причинной связи между уголовным правонарушением и пребыванием потерпевшего на стационарном лечении. Стоимость лечения подтверждалась документами медицинского учреждения и Национальной службы здоровья Украины.

Суд обратил внимание, что в соответствии со статьей 1206 Гражданского кодекса Украины лицо, совершившее преступление, обязано возместить расходы учреждения здравоохранения на лечение потерпевшего. Если лечение проводилось в государственном или коммунальном учреждении здравоохранения, средства подлежат зачислению в соответствующий государственный или местный бюджет. Поскольку медицинские услуги были оплачены как за счет средств программы медицинских гарантий, так и за счет средств территориальной общины, возмещению подлежат обе составляющие расходов.

Суд также указал, что если при вынесении приговора вопрос о возмещении расходов на лечение потерпевшего не был решен, такие средства могут быть взысканы в порядке гражданского судопроизводства по отдельному иску. Именно такая ситуация сложилась в данном деле.

Поскольку ответчик добровольно не возместил понесенные расходы, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения иска в полном объеме.

Что решил суд

Карловский районный суд Полтавской области по делу № 534/9/26 удовлетворил иск прокурора, поданный в интересах государства в лице Национальной службы здоровья Украины и Горишнеплавневского городского совета.

Суд взыскал с ответчика 16 789,03 грн в Государственный бюджет Украины как расходы, понесенные Национальной службой здоровья Украины на лечение потерпевшего, 15 283,91 грн в бюджет Горишнеплавневской городской территориальной общины как расходы, профинансированные из местного бюджета, а также 3 328 грн судебного сбора в пользу государства.

Таким образом, по решению суда ответчик обязан возместить 32 072,94 грн расходов на стационарное лечение потерпевшего, понесенных за счет государственного и местного бюджетов, а также уплатить 3 328 грн судебного сбора.

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