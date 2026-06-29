Зброя в обмін на гроші: в Раді пропонують запровадити механізм викупу озброєння у цивільних

Ініціатива фактично формує нову модель взаємодії держави з цивільними власниками зброї в умовах воєнного стану – від добровільного декларування до платної передачі окремих її видів.

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В Україні пропонується запровадити новий правовий механізм, який дозволить громадянам отримувати грошову винагороду за добровільну передачу державі окремих видів вогнепальної зброї та боєприпасів, що визначатимуться Міністерством внутрішніх справ як критично важливі для потреб сил безпеки та оборони. Йдеться про законопроєкт, який передбачає зміни до профільних законів про участь цивільних у захисті України та про Національну поліцію.

Ініціатива фактично формує нову модель взаємодії держави з цивільними власниками зброї в умовах воєнного стану – від добровільного декларування до платної передачі окремих її видів.

Передумови: чому з’явилася ініціатива

Після початку повномасштабної війни на території України утворився значний масив зброї та боєприпасів, що опинилися поза системою державного обліку. Частина цього озброєння перебуває у цивільному володінні – іноді законно, іноді ні, а іноді внаслідок обставин воєнного часу. Чинна модель регулювання передбачає можливість декларування зброї, проте не містить економічних стимулів для її передачі державі. Саме цей пробіл, на думку ініціаторів, ускладнює повернення потенційно корисних зразків озброєння у державний сектор.

У пояснювальній записці також наголошується, що окремі види зброї можуть бути повторно використані силами оборони після перевірки, ремонту або модернізації. Водночас перебування такої зброї у цивільному обігу створює ризики – від незаконного використання до формування тіньового ринку.

Суть законодавчої пропозиції

Законопроєкт пропонує одразу кілька концептуальних змін у сфері обігу зброї:

запровадження грошової винагороди за передачу визначених видів зброї; формування МВС спеціального переліку озброєння, що має критичне значення для оборони;

заборону декларування зброї, яка потрапляє до такого переліку;

передачу функцій приймання та оформлення зброї Національній поліції; визначення такої передачі як добровільної здачі у правовому сенсі.

Фактично пропонується створити альтернативу нинішній системі декларування – фінансово стимульовану модель вилучення окремих категорій зброї з цивільного обігу.

Правова логіка ініціативи

Законопроєкт інтегрується у вже існуючу нормативну систему, яка включає закони про національну безпеку, оборону, Національну поліцію, а також спеціальний закон про участь цивільних у захисті України. Окремо важливим є посилання на підзаконне регулювання МВС, яке традиційно визначає технічні та процедурні аспекти обігу зброї.

Після ухвалення змін уряд та МВС повинні будуть розробити нові порядки: визначення вартості винагороди, механізм приймання зброї, критерії віднесення зброї до «критично важливої», процедури обліку та подальшого використання.

Безпековий контекст

Ініціатива подається як частина ширшої політики держави щодо: посилення контролю за обігом зброї; зменшення нелегального ринку; підвищення обороноздатності; оптимізації ресурсів у воєнний час. Окремо підкреслюється, що неконтрольований обіг зброї є не лише кримінальною, а й безпековою проблемою. В умовах війни це набуває додаткової ваги, оскільки кожен нелегальний зразок потенційно може бути використаний проти цивільного населення або держави.

Міжнародні підходи

У пояснювальних матеріалах законопроєкту згадується міжнародна практика програм роззброєння та вилучення нелегальної зброї. Зокрема, йдеться про підходи, які застосовуються в рамках програм: роззброєння, демобілізації, реінтеграції. Такі моделі передбачають не лише примусове вилучення зброї, а й економічне стимулювання її добровільної здачі, що вважається більш ефективним інструментом у стабілізаційних процесах.

Ключова ідея законопроєкту

Фактично держава пропонує змінити підхід: від контролю та декларування – до активного викупу окремих категорій зброї, яка має оборонну цінність. Таким чином, громадянин отримує: правову визначеність, фінансову компенсацію, юридичний захист при добровільній передачі.

А держава – додатковий ресурс для оборони та зменшення ризиків внутрішнього обігу зброї.

Що зміниться

Для громадян з’явиться можливість отримати гроші за передачу зброї державі, окремі види зброї більше не можна буде просто задекларувати – їх потрібно буде передавати, передача зброї буде вважатися добровільною здачею, що може мати правовий захист, зменшиться правова невизначеність щодо певних видів озброєння. Для держави Національна поліція отримає функцію приймання та оформлення такої зброї, МВС визначатиме перелік критично важливого озброєння, буде створено централізований механізм викупу зброї, держава отримає додаткові ресурси для оборони. Для системи обігу зброї звужується сфера декларування окремих видів зброї, вводиться нова категорія – «зброя, що підлягає обов’язковій передачі за винагороду», посилюється контроль за нелегальним ринком; зменшується кількість «позаоблікової» зброї. Для безпеки потенційне зменшення незаконного обігу, зниження ризиків використання зброї у злочинних цілях, посилення загального контролю держави над озброєнням у цивільному секторі.

Фінансовий аспект

Реалізація механізму потребуватиме додаткових бюджетних витрат, які залежатимуть від:

кількості переданої зброї;

її типів і вартості;

рівня участі громадян.

Фінансування пропонується здійснювати за рахунок державного бюджету, зокрема через коригування резервних фондів. Водночас автори підкреслюють, що потенційний ефект для оборони може перевищувати витрати.

Висновки

Запропонована модель є спробою поєднати безпекові та економічні інструменти у сфері обігу зброї. Вона фактично формує новий підхід: держава не лише контролює та вилучає зброю, а й викуповує її у населення, якщо вона має стратегічне значення. У воєнних умовах така конструкція виглядає як компроміс між необхідністю посилення обороноздатності та потребою зменшення внутрішніх ризиків, пов’язаних із неконтрольованим обігом озброєння.

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