БЭБ изъяло у контрабандистов авто, контрафактные сигареты и дроны более чем на 15 тысяч евро

Контрабандисты дронами переправляли безакцизные сигареты в Румынию.

В Закарпатской области детективы Бюро экономической безопасности совместно с пограничниками разоблачили троих мужчин, пытавшихся транспортировать в Румынию поддельные сигареты.

Для этого контрабандисты использовали два беспилотника. В БЭБ рассказали, что системы для запуска дронов находились в одном из сел Виноградовского района. Также контрабандисты имели два автомобиля.

В транспортных средствах, имеющих иностранную регистрацию, было 48 блоков сигарет без марок акцизного налога, которые планировали отправить в Румынию. Автомобили, мобильные телефоны, беспилотники и сигареты изъяли.

В БЭБ отметили, что ориентировочная стоимость изъятого составляет более 15 тыс. евро.

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