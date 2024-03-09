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Длительность отсутствия военнослужащего в месте службы при дезертирстве не влияет на наличие состава дезертирства, основной признак это цель – Верховный Суд

Фактический срок отсутствия военнослужащего в месте службы при дезертирстве может не превышать даже и одних суток, но это имеет значение только для назначения наказания, отметил Верховный Суд.

Прокурор утверждал, что не был ознакомлен с содержанием приговора, потому что не принимал участия в рассмотрении дела – что решила Объединенная палата КУС относительно сроков обжалования

В кассационной жалобе прокурор указывал, что он принимал участия в рассмотрении, проведенном порядке, предусмотренном ст. 382 УПК, поэтому не был осведомлен о вынесении приговора и его содержании, а копия приговора поступила в прокуратуру значительно позже.

Для расчета налога на недвижимость Минюст теперь будет передавать данные о владельцах квартир и домов в Налоговую в автоматическом порядке

Считать налог на недвижимость теперь будут по данным об объектах жилой и нежилой недвижимости, которые будут передаваться в Налоговую службу в автоматическом порядке.

Кабмин внес изменения в Порядок госрегистрации прав на недвижимое имущество относительно проверки приобретателя земельного участка

Правительство урегулировало проверку приобретателя земельного участка сельскохозяйственного назначения в Порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений.

НАПК указало на коррупционные риски законопроекта о мобилизации

НАПК проанализировало законопроект Кабмина 10449 о мобилизации и указало на усложнение правового механизма судебной защиты гражданами своих прав.

  1. В мире

Назвали самых высокооплачиваемых актеров Голливуда в 2023 году

13:56, 9 марта 2024
В тройке самых высокооплачиваемых актеров Голливуда оказались Том Круз, Марго Робби и Адам Сэндлер.
Назвали самых высокооплачиваемых актеров Голливуда в 2023 году
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Американский актер Адам Сэндлер, который снимался в фильмам «Жена напрокат», «Одноклассники» и других комедиях, возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых звезд 2023 года. За прошлый год ему удалось заработать 73 миллиона долларов, передает Forbes.

Отмечается, что большую часть средств артисту принесло сотрудничество с популярным стриминговым сервисом Netflix.

Второй в рейтинге оказалась Марго Робби, которая снялась в нашумевшей комедии «Барби» Греты Гервиг. За год она заработала 59 миллионов долларов благодаря проектам «Барби», «Солтберн» и «Город астероидов».

В тройке лидеров оказался Том Круз, который в 2023 году заработал 45 миллионов долларов, большую часть из которых ему принес гонорар за съемки в седьмой части шпионского боевика «Миссия невыполнима: Смертельная расплата».

Четвертое и пятое места с 43 миллионами долларов заняли актеры Райан Гослинг, сыгравший в «Барби» и Мэтт Дэймон, которого можно было увидеть в фильмах «Air: Большой прыжок» и «Оппенгеймер».

В первую десятку также попали такие актеры: Дженнифер Энистон, Бен Аффлек, Джейсон Стейтем, Леонардо Ди Каприо и Дензел Вашингтон.

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