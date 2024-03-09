Назвали самых высокооплачиваемых актеров Голливуда в 2023 году

В тройке самых высокооплачиваемых актеров Голливуда оказались Том Круз, Марго Робби и Адам Сэндлер.

Американский актер Адам Сэндлер, который снимался в фильмам «Жена напрокат», «Одноклассники» и других комедиях, возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых звезд 2023 года. За прошлый год ему удалось заработать 73 миллиона долларов, передает Forbes.

Отмечается, что большую часть средств артисту принесло сотрудничество с популярным стриминговым сервисом Netflix.

Второй в рейтинге оказалась Марго Робби, которая снялась в нашумевшей комедии «Барби» Греты Гервиг. За год она заработала 59 миллионов долларов благодаря проектам «Барби», «Солтберн» и «Город астероидов».

В тройке лидеров оказался Том Круз, который в 2023 году заработал 45 миллионов долларов, большую часть из которых ему принес гонорар за съемки в седьмой части шпионского боевика «Миссия невыполнима: Смертельная расплата».

Четвертое и пятое места с 43 миллионами долларов заняли актеры Райан Гослинг, сыгравший в «Барби» и Мэтт Дэймон, которого можно было увидеть в фильмах «Air: Большой прыжок» и «Оппенгеймер».

В первую десятку также попали такие актеры: Дженнифер Энистон, Бен Аффлек, Джейсон Стейтем, Леонардо Ди Каприо и Дензел Вашингтон.

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