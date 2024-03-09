Назвали найоплачуваніших акторів Голлівуду у 2023 році

У трійці найоплачуваніших акторів Голлівуду опинилися Том Круз, Марго Роббі та Адам Сендлер.

Американський актор Адам Сендлер, який знімався у фільмах «Дружина напрокат», «Однокласники» та інших комедіях, очолив рейтинг найоплачуваніших зірок минулого року. За минулий рік йому вдалося заробити 73 мільйони доларів, повідомляє Forbes.

Зазначається, що більшу частину коштів артистові принесла співпраця з популярним сервісом Netflix.

Другою в рейтингу стала Марго Роббі, яка знялася в гучній комедії «Барбі» Грети Гервіг. За рік вона заробила 59 мільйонів доларів завдяки проектам «Барбі», «Солтберн» та «Місто астероїдів».

У трійці лідерів опинився Том Круз, який у 2023 році заробив 45 мільйонів доларів, більшу частину з яких йому приніс гонорар за зйомки у сьомій частині шпигунського бойовика «Місія нездійсненна: Смертельна розплата».

Четверте та п'яте місця з 43 мільйонами доларів розділили актори Райан Гослінг, який зіграв у «Барбі» та Метт Деймон, якого можна було побачити у фільмах «Air: Великий стрибок» та «Оппенгеймер».

До першої десятки також потрапили такі актори: Дженніфер Еністон, Бен Аффлек, Джейсон Стейтем, Леонардо Ді Капріо та Дензел Вашингтон.

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