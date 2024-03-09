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Завжди є законний шлях оскарження – Верховний Суд скасував виправдувальний вирок адвокату, який намагався повернути автомобіль і дав хабар

Верховний Суд вказав, що адвокат скористався можливістю подати слідчому клопотання про повернення автомобіля, а після відмови у його задоволенні – скаргу до слідчого судді на бездіяльність слідчого, і, хоча суддя відмовив, однак це не перешкоджало подальшим правовим діям.

Пропозиція надання хабаря може виражатися не лише у конкретній сумі грошей або чітко визначеному майні – ККС ВС

Та обставина, що вартість не була остаточно визначена на момент пропозиції хабаря і залежала від встановлення якості бурштину, не змінює характеру такої пропозиції і не свідчить про неясність обвинувачення.

Верховний Суд розтлумачив, коли вважається, що слідчий вчасно звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування

Верховний Суд скасував рішення судів, які закрили провадження у зв'язку із тим, що після повідомлення про підозру закінчився строк досудового розслідування.

Тривалість відсутності військовослужбовця в місці служби при дезертирстві не впливає на наявність складу дезертирства, основною ознакою є мета – Верховний Суд

Фактичний термін відсутності військовослужбовця в місці служби при дезертирстві може не перевищувати навіть і однієї доби, але це має значення лише для призначення покарання, зазначив Верховний Суд.

Прокурор стверджував, що не був ознайомлений зі змістом вироку, бо не брав участі у розгляді справи – що вирішила Об’єднана палата ККС стосовно строків на оскарження

У касаційній скарзі прокурор вказував, що він не брав участі у розгляді, проведеному в порядку, передбаченому ст. 382 КПК, тому не був обізнаний про ухвалення вироку і його зміст, а копія вироку надійшла до прокуратури значно пізніше.

  1. В Україні

У ДПСУ повідомили, яка ситуація з ворожими ДРГ на кордоні

17:20, 9 березня 2024
Прикордонна служба повідомила, що деякий час спостерігалося зниження активності російських диверсійно-розвідувальних груп, але загроза нікуди не зникла.
У ДПСУ повідомили, яка ситуація з ворожими ДРГ на кордоні
Фото: ДПСУ
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Прикордонники певний час спостерігали зниження активності російських диверсійно-розвідувальних груп, однак загроза не зникає. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко під час телемарафону. 

"Певний час ми бачили таке зниження активності ворожих ДРГ й по Сумському, й по Харківському напрямках. Але, як бачимо, загроза нікуди не зникає. Ворог намагається використовувати свої диверсійно-розвідувальні групи, які планують або хочуть зайти на наші території", - сказав Демченко. 

За його словами, росіяни часто кидають свої ДРГ на Сумську області, проте така загроза залишається й у Харківській області. 

"Тому поки матимемо такого сусіда, звісно загроза заходу диверсійних груп залишатиметься. Кожного дня треба розуміти, що ворог обстрілює територію України й в межах Чернігівщини, й Сумщини, й Харківщини з різноманітного озброєння - щодня сотні обстрілів. Сотня обстрілів, це власне, більше ніж кількість прильотів по нашій території", - додав Демченко.

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