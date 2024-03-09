У ДПСУ повідомили, яка ситуація з ворожими ДРГ на кордоні

Прикордонна служба повідомила, що деякий час спостерігалося зниження активності російських диверсійно-розвідувальних груп, але загроза нікуди не зникла.

Фото: ДПСУ

Прикордонники певний час спостерігали зниження активності російських диверсійно-розвідувальних груп, однак загроза не зникає. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко під час телемарафону.

"Певний час ми бачили таке зниження активності ворожих ДРГ й по Сумському, й по Харківському напрямках. Але, як бачимо, загроза нікуди не зникає. Ворог намагається використовувати свої диверсійно-розвідувальні групи, які планують або хочуть зайти на наші території", - сказав Демченко.

За його словами, росіяни часто кидають свої ДРГ на Сумську області, проте така загроза залишається й у Харківській області.

"Тому поки матимемо такого сусіда, звісно загроза заходу диверсійних груп залишатиметься. Кожного дня треба розуміти, що ворог обстрілює територію України й в межах Чернігівщини, й Сумщини, й Харківщини з різноманітного озброєння - щодня сотні обстрілів. Сотня обстрілів, це власне, більше ніж кількість прильотів по нашій території", - додав Демченко.

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