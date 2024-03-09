В ГПСУ сообщили, какая ситуация с вражескими ДРГ на границе

Пограничная служба сообщила, что некоторое время наблюдалось понижение активности российских диверсионно-разведывательных групп, но угроза никуда не исчезла.

Фото: ГПСУ

Пограничники некоторое время наблюдали снижение активности российских диверсионно-разведывательных групп, однако угроза не исчезает. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко во время телемарафона.

"Некоторое время мы видели такое снижение активности враждебных ДРГ и по Сумскому, и по Харьковскому направлениям. Но, как видим, угроза никуда не исчезает. Враг пытается использовать свои диверсионно-разведывательные группы, которые планируют или хотят зайти на наши территории", - сказал Демченко.

По его словам, россияне часто бросают свои ДРГ в Сумскую область, однако такая угроза остается и в Харьковской области.

"Поэтому пока будет такой сосед, конечно угроза мероприятия диверсионных групп будет оставаться. Каждый день надо понимать, что враг обстреливает территорию Украины и в пределах Черниговщины, и Сумщины, и Харьковщины по разнообразному вооружению - ежедневно сотни обстрелов. Сотня обстрелов, это собственно, больше количество прилетов по нашей территории", - добавил Демченко.

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