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Если обличитель имел судимости и сотрудничали с органами расследования в других уголовных производствах, это еще не свидетельствует о наличии провокации – Верховный Суд

Наличие у лица судимостей, а также его сотрудничество с органами расследования в других уголовных производствах сами по себе не свидетельствуют о наличии провокации – Верховный Суд.

Всегда есть законный путь обжалования – Верховный Суд отменил оправдательный приговор адвокату, который пытался вернуть автомобиль и дал взятку

Верховный Суд указал, что адвокат воспользовался возможностью подать следователю ходатайство о возвращении автомобиля, а после отказа в его удовлетворении – жалобу к следственному судье на бездействие следователя, и хотя судья отказал, однако это не препятствовало дальнейшим правовым действиям.

Предложение дачи взятки может выражаться не только в конкретной сумме денег или четко определенном имуществе – КУС ВС

То обстоятельство, что стоимость не была окончательно определена на момент предложения взятки и зависела от установления качества янтаря, не изменяет характер такого предложения и не свидетельствует о неясности обвинения.

Верховный Суд объяснил, когда считается, что следователь своевременно обратился в суд с ходатайством о продлении срока досудебного расследования

Верховный Суд отменил решение судов, закрывших производство в связи с тем, что после уведомления о подозрении истек срок досудебного расследования.

Длительность отсутствия военнослужащего в месте службы при дезертирстве не влияет на наличие состава дезертирства, основной признак это цель – Верховный Суд

Фактический срок отсутствия военнослужащего в месте службы при дезертирстве может не превышать даже и одних суток, но это имеет значение только для назначения наказания, отметил Верховный Суд.

  1. В Украине

В ГПСУ сообщили, какая ситуация с вражескими ДРГ на границе

17:20, 9 марта 2024
Пограничная служба сообщила, что некоторое время наблюдалось понижение активности российских диверсионно-разведывательных групп, но угроза никуда не исчезла.
В ГПСУ сообщили, какая ситуация с вражескими ДРГ на границе
Фото: ГПСУ
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Пограничники некоторое время наблюдали снижение активности российских диверсионно-разведывательных групп, однако угроза не исчезает. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко во время телемарафона.

"Некоторое время мы видели такое снижение активности враждебных ДРГ и по Сумскому, и по Харьковскому направлениям. Но, как видим, угроза никуда не исчезает. Враг пытается использовать свои диверсионно-разведывательные группы, которые планируют или хотят зайти на наши территории", - сказал Демченко.

По его словам, россияне часто бросают свои ДРГ в Сумскую область, однако такая угроза остается и в Харьковской области.

"Поэтому пока будет такой сосед, конечно угроза мероприятия диверсионных групп будет оставаться. Каждый день надо понимать, что враг обстреливает территорию Украины и в пределах Черниговщины, и Сумщины, и Харьковщины по разнообразному вооружению - ежедневно сотни обстрелов. Сотня обстрелов, это собственно, больше количество прилетов по нашей территории", - добавил Демченко.

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