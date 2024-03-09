Натали Портман официально развелась с мужем из-за измены

Экс-супруги завершили процесс тихо и без лишней огласки.

Фото: Associated Press

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Известная американская актриса Натали Портман официально развелась с мужем - хореографом Бенджамином Мильпье, передает издание People со ссылкой на представителя звезды.

Пара была вместе 11 лет, но актрисе надоело терпеть постоянные измены мужа. Последней каплей стала его интрижка с эко-активисткой Камиль Этьен.

По словам представителя актрисы, ей сложно было решиться на развод, так как у пары двое детей - 12-летний сын Алеф и 7-летняя дочь Амалия.

Представитель Портман заявил, что за этот год, сколько длился бракоразводный процесс пары, Натали стала сильнее.

Издание добавляет, что паре удалось расстаться тихо и корректно сообщить детям об изменениях в их семье.

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