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Длительность отсутствия военнослужащего в месте службы при дезертирстве не влияет на наличие состава дезертирства, основной признак это цель – Верховный Суд

Фактический срок отсутствия военнослужащего в месте службы при дезертирстве может не превышать даже и одних суток, но это имеет значение только для назначения наказания, отметил Верховный Суд.

Прокурор утверждал, что не был ознакомлен с содержанием приговора, потому что не принимал участия в рассмотрении дела – что решила Объединенная палата КУС относительно сроков обжалования

В кассационной жалобе прокурор указывал, что он принимал участия в рассмотрении, проведенном порядке, предусмотренном ст. 382 УПК, поэтому не был осведомлен о вынесении приговора и его содержании, а копия приговора поступила в прокуратуру значительно позже.

Для расчета налога на недвижимость Минюст теперь будет передавать данные о владельцах квартир и домов в Налоговую в автоматическом порядке

Считать налог на недвижимость теперь будут по данным об объектах жилой и нежилой недвижимости, которые будут передаваться в Налоговую службу в автоматическом порядке.

Кабмин внес изменения в Порядок госрегистрации прав на недвижимое имущество относительно проверки приобретателя земельного участка

Правительство урегулировало проверку приобретателя земельного участка сельскохозяйственного назначения в Порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений.

НАПК указало на коррупционные риски законопроекта о мобилизации

НАПК проанализировало законопроект Кабмина 10449 о мобилизации и указало на усложнение правового механизма судебной защиты гражданами своих прав.

  1. В мире

Натали Портман официально развелась с мужем из-за измены

13:37, 9 марта 2024
Экс-супруги завершили процесс тихо и без лишней огласки.
Натали Портман официально развелась с мужем из-за измены
Фото: Associated Press
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Известная американская актриса Натали Портман официально развелась с мужем - хореографом Бенджамином Мильпьепередает издание People со ссылкой на представителя звезды.

Пара была вместе 11 лет, но актрисе надоело терпеть постоянные измены мужа. Последней каплей стала его интрижка с эко-активисткой Камиль Этьен.

По словам представителя актрисы, ей сложно было решиться на развод, так как у пары двое детей - 12-летний сын Алеф и 7-летняя дочь Амалия.

Представитель Портман заявил, что за этот год, сколько длился бракоразводный процесс пары, Натали стала сильнее.

Издание добавляет, что паре удалось расстаться тихо и корректно сообщить детям об изменениях в их семье.

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