В Украине могут сократить сразу 5 министерств Кабмина — СМИ

В Украине планируют сократить по меньшей мере 5 министерств из 19 министерств правительства.

Ранее мы писали, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявлял, что количество министерств в украинском Правительстве хотят сократить на треть.

Как сообщило издание NV со ссылкой на свои источники в Офисе Президента, а также в парламентской фракции партии «Слуга народа», в стране планируют сократить по меньшей мере 5 министерств из 19 существующих. В первую очередь речь идет об объединении «социальных» ведомств.

«Вопрос есть и к некоторым министрам, и к вице-премьерам, например, к Ирине Верещук, – ее министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий планируют расформировать. То же касается и расформирования министерства молодежи и спорта», - заявил собеседник из ОП.

Кроме того, продолжаются дискуссии о том, чтобы убрать министерство культуры и информполитики, пока не имеющее своего руководителя, и распределить его функции между другими ведомствами. «Возможно, эти функции передадут под премьера, но о культуре окончательного решения еще нет», - рассказал собеседник среди представителей фракции СН.

Могут ликвидировать и министерство агрополитики, объединив его с Минэкономики – тем более, что подобный «гибрид» когда-то существовал. «Фактически мы планируем вернуться к той стратегии по объединению министерств, которая уже была в 2019 году», - отметил собеседник в окружении президента.

В то же время источник в правительстве сообщил, что 40% документации, которая сейчас находится в отношении евроинтеграционных процессов, касается аграрной темы. Это сложные процессы, которые Минэкономики не потянет. Учитывая это, Шмигаль сейчас не намерен сокращать Минагро. Также на Банковой и Грушевского была идея сократить министерство ветеранов и передать его функции Минсоцполитики. Потому что последнее и так частично занимается проблематикой ветеранов, а остальные соответствующие функции можно было бы отдать Министерству здравоохранения.

Однако, как рассказал источник во фракции СН, от этого новшества пока отказались, и нынешнего и. о. руководителя Минветеранов Александра Порхуна планируют назначить министром.

Также Денис Шмыгаль напомнил о реформе государственной службы. По его словам, сократили уже 20 тысяч вакансий.

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