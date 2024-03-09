Кабмин запускает программу компенсации аграриям стоимости сельхозтехники отечественного производителя

Для получения компенсации стоимости сельхозтехники аграриям необходимо приобрести технику отечественного производства и подать в банк заявку на компенсацию и подтверждающие документы.

Фото: volynpost.com

Министерство экономики Украины сообщило, что правительство запускает программу 25% компенсации стоимости сельхозтехники украинского производства. Об этом сообщил Правительственный портал.

Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Юлия Свириденко заявила, что на ее реализацию заложили в бюджет в этом году 1 млрд грн.

По ее словам, в дальнейшем планируется расширить действие программы на другие виды техники отечественного производства. «Изготавливать украинское, покупать украинское, развивать украинскую промышленность – это наш путь к экономическому росту и самозарядности», - сказала она.

Список поставщиков агротехники, стоимость которой может быть частично компенсирована по условиям программы, начнет формироваться после вступления в действие решения Правительства и будет обнародован на официальном веб-сайте Министерства экономики.

Для получения частичной компенсации стоимости сельхозтехники аграриям необходимо будет приобрести технику отечественного производства и подать в уполномоченный банк заявку на компенсацию и подтверждающие документы.

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