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  1. Общество

Какие условия получения дополнительной денежной помощи от ООН: разъяснение

15:12, 9 марта 2024
Право на получение дополнительной денежной помощи от ООН имеют пенсионеры, отвечающие ряду условий.
Какие условия получения дополнительной денежной помощи от ООН: разъяснение
Фото: proslav.info
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Пенсионный фонд Украины напомнил, что пенсионеры, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, могут получить дополнительную денежную помощь от ООН. Об этом сообщает официальный сайт ПФУ.

Право на получение дополнительной денежной помощи в рамках реализации проекта имеют пенсионеры, отвечающие следующим условиям:

получают пенсию в размере менее 3250 грн (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсационной выплаты, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям, установленным законодательством);

проживают на территориях активных или возможных боевых действий (по перечню, определенному приказом Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22.12.2022 № 309);

не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или пособия на жительство внутренне перемещенным лицам в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 20.03.2022 г. № 332 «Некоторые вопросы выплаты пособия на жительство внутренне перемещенным лицам».

Выплата дополнительной помощи прекращается в случае, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из указанных условий.

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