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  1. В Украине

Дополнительная денежная помощь от ООН: кто ее может получить

16:59, 8 марта 2024
Пенсионеры, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, могут получить дополнительную денежную помощь от ООН.
Дополнительная денежная помощь от ООН: кто ее может получить
Фото: stopcor.org
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Пенсионный фонд Украины напомнил, что с августа 2023 года пенсионеры, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, могут получить дополнительную денежную помощь от ООН. Об этом сообщает официальный сайт ПФУ.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2023 року № 781 «Про реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки окремих категорій населення» одержувачам пенсій, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, надається грошова допомога за рахунок коштів Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй (ВПП ООН).

Перелік одержувачів виплат визнається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних Пенсійного фонду України.

Виплата допомоги проводиться без звернення особи до ВПП чи до Пенсійного фонду України.

 Кому надається додаткова грошова допомога

Право на отримання додаткової грошової допомоги в межах реалізації проєкту мають пенсіонери, які відповідають таким умовам:

отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 грн (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, установлених законодавством);

проживають на територіях активних або можливих бойових дій (за переліком, визначеним наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309);

не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та / або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 р. № 332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам”.

Виплата додаткової грошової допомоги припиняється у разі, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із зазначених умов.

В яких областях виплачується допомога

Виплата додаткової грошової допомоги від ВПП ООН здійснюється  пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих військових дій:

Дніпропетровської;

Донецької;

Запорізької;

Луганської;

Миколаївської;

Сумської;

Харківської;

Херсонської;

Чернігівської областей.

Ці території визначені згідно з наказом Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 “Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією“.

Способи виплати допомоги

Виплата додаткової грошової допомоги проводиться:

– для пенсіонерів, які отримують пенсії на банківську картку шляхом перерахування коштів, – на їх банківські рахунки;

– для  пенсіонерів, які отримують пенсію через АТ “Укрпошта“, – з січня 2024 року шляхом виплати  через відділення АТ “Укрпошта“. 

Протягом якого часу надаватиметься допомога 

Період, протягом якого надається щомісячна додаткова грошова допомога від ВПП ООН, залежить від фінансування проєкту.

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