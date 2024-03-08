На Харьковщине разоблачили контрабанду алкоголя на более 3 млн гривен

Пограничники остановили контрабанду алкоголя, изъяв 18 тысяч литров спирта.

Государственная пограничная служба Украины сообщила о разоблачении многомиллионных сделок с алкогольным контрафактом. На Харьковщине пограничники вместе с сотрудниками БЭБ помешали деятельности трех цехов, которые незаконно изготавливали водочные изделия.

В ходе обысков правоохранители изъяли более 18 тысяч литров спирта, почти 6 тысяч литров коньяка и водочных напитков в пластиковых бутылях и тетрапаках. Ориентировочная стоимость изъятого алкоголя составляет более 3 миллионов гривен.

Следственные действия продолжаются, выясняется круг лиц, причастных к изготовлению контрафактной продукции. На изделия наложен арест, а фигурантам грозит уголовная ответственность.

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