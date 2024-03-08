Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
МВФ пересмотрит Соглашение расширенного финансирования для Украины во второй половине марта

Стало известно, когда исполнительный совет МВФ намерен встретиться для пересмотра соглашения EFF для Украины.

4,5 млрд евро по программе Ukraine Facility поступят Украине уже в марте, — вице-президент Европейской комиссии

Хотя содержание самой программы еще в процессе утверждения, известно, что она может касаться и дальнейших изменений в судебной системе.

К участию в конкурсе на должности судей апелляционных судов ВККС пока что допустила 1 772 кандидата

Еще 166 кандидатов получили отказ в допуске, а судьба 127 кандидатов решится в середине марта.

В законе о высшем образовании появится новое определение квалификации, специальности и специализации

Стандарты высшего образования могут ограничивать перечень допустимых форм получения высшего образования для отдельных специальностей или образовательных программ по специальностям, предусматривающим доступ к профессиям, для которых введено дополнительное регулирование.

Высший совет правосудия 12 марта рассмотрит вопрос назначения заместителя председателя ГСА по вопросам цифровизации

Финалистами конкурса являются Леонид Сапельников и Мартын Герасим.

  1. В Украине
  2. / Суд инфо

История праздника 8 марта: от истоков до современного восприятия, — судьи КСУ Галина Юровская и Ольга Совгиря провели тематическую лекцию, видео

16:39, 8 марта 2024
Во время лекции докладчики сосредоточили внимание на истории возникновения Международного женского дня, этапах его эволюции, рассказали о праздновании этого дня в разных странах мира, о принятой Генеральной ассамблеей ООН резолюции, предлагавшей странам мира отмечать Международный день прав женщин и международного мира в любой день в зависимости от исторических и национальных традиций.
История праздника 8 марта: от истоков до современного восприятия, — судьи КСУ Галина Юровская и Ольга Совгиря провели тематическую лекцию, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судьи Конституционного суда Украины Галина Юровская и Ольга Совгиря в Международный женский день – день борьбы за права женщин провели тематическую лекцию «История праздника 8 марта: от исторических истоков до современного восприятия».

К лекции также присоединилась правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко.

В современном европейском обществе женщина имеет равные права с мужчинами. Впрочем, это было не всегда. В прошлых веках роль женщины в обществе по сравнению с мужчиной всегда умалялась: женщины не могли участвовать в выборах, занимать государственные должности, наследовать имущество, судиться с судом, получать образование, справедливую заработную плату, свободно заключать брак и т.д. Поэтому, в отличие от мужчин, женщинам приходилось бороться за свои права. Все эти обстоятельства побуждали женщин выходить на демонстрации против дискриминации, объединяться в разные организации и движения, чтобы заявить о своих правах и об участии в политической, социальной и экономических областях, — отметили в КСУ.

Сама идея установления Международного женского дня имела целью привлечь внимание общества к проблемам женщин в борьбе за равноправие. В XX веке Международный женский день стал платформой для объединения женщин разных стран в совместной борьбе за свои права. Он сыграл ключевую роль в популяризации идей гендерного равенства на международном уровне.

Во время лекции докладчики сосредоточили внимание на истории возникновения Международного женского дня, этапах его эволюции, рассказали о праздновании этого дня в разных странах мира, о принятой Генеральной ассамблеей ООН резолюции, предлагавшей странам мира отмечать Международный день прав женщин и международного мира в любой день в зависимости от исторических и национальных традиций. Среди прочего отметили важную и активную роль женщины в условиях сегодняшнего дня, в частности в защите Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео