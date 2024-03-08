История праздника 8 марта: от истоков до современного восприятия, — судьи КСУ Галина Юровская и Ольга Совгиря провели тематическую лекцию, видео

Во время лекции докладчики сосредоточили внимание на истории возникновения Международного женского дня, этапах его эволюции, рассказали о праздновании этого дня в разных странах мира, о принятой Генеральной ассамблеей ООН резолюции, предлагавшей странам мира отмечать Международный день прав женщин и международного мира в любой день в зависимости от исторических и национальных традиций.

Судьи Конституционного суда Украины Галина Юровская и Ольга Совгиря в Международный женский день – день борьбы за права женщин провели тематическую лекцию «История праздника 8 марта: от исторических истоков до современного восприятия».

К лекции также присоединилась правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко.

В современном европейском обществе женщина имеет равные права с мужчинами. Впрочем, это было не всегда. В прошлых веках роль женщины в обществе по сравнению с мужчиной всегда умалялась: женщины не могли участвовать в выборах, занимать государственные должности, наследовать имущество, судиться с судом, получать образование, справедливую заработную плату, свободно заключать брак и т.д. Поэтому, в отличие от мужчин, женщинам приходилось бороться за свои права. Все эти обстоятельства побуждали женщин выходить на демонстрации против дискриминации, объединяться в разные организации и движения, чтобы заявить о своих правах и об участии в политической, социальной и экономических областях, — отметили в КСУ.

Сама идея установления Международного женского дня имела целью привлечь внимание общества к проблемам женщин в борьбе за равноправие. В XX веке Международный женский день стал платформой для объединения женщин разных стран в совместной борьбе за свои права. Он сыграл ключевую роль в популяризации идей гендерного равенства на международном уровне.

Во время лекции докладчики сосредоточили внимание на истории возникновения Международного женского дня, этапах его эволюции, рассказали о праздновании этого дня в разных странах мира, о принятой Генеральной ассамблеей ООН резолюции, предлагавшей странам мира отмечать Международный день прав женщин и международного мира в любой день в зависимости от исторических и национальных традиций. Среди прочего отметили важную и активную роль женщины в условиях сегодняшнего дня, в частности в защите Украины.

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