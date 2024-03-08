Історія свята 8 березня: від витоків до сучасного сприйняття — судді КСУ Галина Юровська та Ольга Совгиря провели тематичну лекцію, відео

Під час лекції доповідачі зосередили увагу на історії виникнення Міжнародного жіночого дня, етапах його еволюції, розповіли про відзначення цього дня в різних країнах світу, про ухвалену Генеральною асамблеєю ООН резолюцію, яка пропонувала країнам світу відзначати Міжнародний день прав жінок і міжнародного миру в будь-який день року залежно від історичних і національних традицій.

Судді Конституційного суду України Галина Юровська та Ольга Совгиря в Міжнародний жіночий день – день боротьби за права жінок провели тематичну лекцію «Історія свята 8 березня: від історичних витоків до сучасного сприйняття».

До лекції долучилася Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко.

В сучасному європейському суспільстві жінка має рівні права із чоловіками. Утім, так було не завжди. У минулих століттях роль жінки в суспільстві порівняно із чоловіком завжди применшувалася: жінки не могли брати участь у виборах, обіймати державні посади, спадкувати майно, позиватися до суду, отримувати освіту, справедливу заробітну плату, вільно укладати шлюб тощо. Тому, на відміну від чоловіків, жінкам доводилося виборювали свої права. Усі ці обставини спонукали жінок виходити на демонстрації проти дискримінації, об’єднуватися в різні організації та рухи, щоб заявити про свої права і про участь у політичній, соціальній та економічних сферах, — зазначили в КСУ.

Сама ідея встановлення Міжнародного жіночого дня мала на меті привернути увагу суспільства до проблем жінок у боротьбі за рівноправ’я. У ХХ столітті Міжнародний жіночий день став платформою для об’єднання жінок різних країн у спільній боротьбі за свої права. Він відіграв ключову роль у популяризації ідей гендерної рівності на міжнародному рівні.

Під час лекції доповідачі зосередили увагу на історії виникнення Міжнародного жіночого дня, етапах його еволюції, розповіли про відзначення цього дня в різних країнах світу, про ухвалену Генеральною асамблеєю ООН резолюцію, яка пропонувала країнам світу відзначати Міжнародний день прав жінок і міжнародного миру в будь-який день року залежно від історичних і національних традицій. З-поміж іншого наголосили на важливій та активній ролі жінки в умовах сьогодення, зокрема в захисті України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.