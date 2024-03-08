Макрон хоче зробити аборти правом на рівні ЄС

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв жінкам домагатися права на аборт.

Джерело фото: punchng.com

Президент Франції Емманюель Макрон у своїй промові до Міжнародного дня жінок 8 березня висловив обіцянку домагатися права на аборт, яке нещодавно було закріплене в Конституції країни, а також в Хартії прав людини ЄС та у всьому світі. Про це повідомляє Reuters.

Макрон виступав перед будівлею французького Міністерства юстиції, де заявив, що Франція стає першою країною в світі, чия конституція чітко захищає право на аборт у будь-яких обставинах. «Ми не заспокоїмося, поки ця обіцянка не буде виконана в усьому світі… Сьогодні не кінець історії. Це початок боротьби», – додав він.

Макрон висловив занепокоєння стосовно зусиль щодо обмеження прав жінок у деяких європейських державах і висловив бажання вписати гарантовану свободу робити аборт у Хартію основних прав Європейського Союзу.

На минулому тижні французькі депутати і сенатори з великою перевагою проголосували за закріплення у конституції положення про право жінки на аборт. Це положення набуде чинності у Франції найближчим часом після публікації в офіційному віснику.

У Франції аборти декриміналізували ще у 1975 році. Проте рішення Верховного суду США у 2022 році, яке скасувало федеральні гарантії здійснення абортів, стимулювало президента Макрона закріпити відповідне право у французькій конституції.

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